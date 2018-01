Solsona vista amb ulls d'infant

“Córrer amb bicicleta, passejar pels caminets, observar els arbres i els animals, jugar amb les fulles dels arbres i cridar al túnel i fer l’eco”. És una de les moltes recomanacions que fan els autors d’unaguia de turisme per quan es visiti el Parc de la Mina de Solsona. No són uns autors qualssevol. Són els 236 alumnes de P3 fins a 6è de l’escola pública El Vinyet, que durant el curs 2016-17 han elaborat i il·lustrat una guia de turisme de 70 pàgines, 'Solsona amb ulls d’infant', que ha tingut el suport tècnic dels mestres del centre i de l’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona.

La idea va néixer a la mateixa escola, coincidint amb l’Any Internacional del Turisme Sostenible, amb l’objectiu de treballar un projecte comú entre totes les comunitats educatives del centre (petits, mitjans i grans) que aproximés l’alumnat al seu entorn. El resultat, que recorda molt les idees que promou el pedagog i dibuixant italià Francesco Tunucci a ''La ciutat dels infants, és engrescador. “Els tècnics ens van assessorar en els apartats i temes que havia de tenir la guia i van delimitar l’espai. Els tres grups d’alumnat es van distribuir les tasques. Els petits es van encarregar dels parcs i l’entorn, per exemple. I ens han ajudat a descobrir que hi ha poca oferta de joc per als infants de 10 a 12 anys. L’Ajuntament ja n’ha pres nota”, detalla la coordinadora del projecte, Marta Valls. Els més grans s’han encarregat de les fotografies i d’aconseguir les receptes de plats tradicionals de la comarca i entre tots han fet els dibuixos.

“És una guia molt orientada per a les famílies que visiten Solsona, on es veu la valoració que els infants donen a cada parc segons l’edat, quins són els millors espais d’esbarjo, les festes i tradicions preferides, els plats típics, curiositats i rutes per fer des del seu punt de vista”, detalla Glòria Domínguez, directora de l’Agència de Desenvolupament Local. Domínguez apunta que ja “es volia editar material turístic orientat al públic familiar” i l’acció també s’alineava amb la voluntat de valoritzar el patrimoni local. “Hem sigut molt respectuosos en la manera genuïna d’expressar-se dels infants. Només se n’han corregit les faltes i s’ha maquetat la guia”, subratlla.

TREBALL DE CAMP

El Vinyet és una escola on es fomenta l’educació viva o activa, a partir de la qual s’aprèn per projectes, sense llibres de text i amb els docents guiant i acompanyant l’alumne en la seva descoberta. “La manera de treballar per fer la guia és una extensió més del que ja fem habitualment. Però és cert que els alumnes han après molt gràcies al projecte: han treballat en equip, han guanyat en capacitat de síntesi, han fet molt treball de camp i de recerca i, sobretot, han constatat la capacitat d’aprendre a aprendre, responent-se preguntes com «Què soc capaç de fer?» i «En què puc millorar?»”, reflexiona Valls. Per a la directora del centre, Anna Tarrés, el resultat final “és una oportunitat de donar a conèixer la ciutat a través d’una visió molt innocent i pròxima”.

ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ

A més de la guia, durant el curs passat a El Vinyet els infants van participar en activitats paral·leles que van contribuir a sensibilitzar-los sobre el territori. Així, es va dur a terme un taller de fotografia i durant la Setmana de la Cultura, que coincideix amb els actes de celebració de Sant Jordi, es van escollir diferents temes que apareixerien a la publicació i es van dur a les aules en forma de jocs.