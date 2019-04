Els estudiants debaten

La Universitat Abat Oliba CEU(UAO CEU) va acollir la setmana passada la final de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat de la Xarxa Vives. L’Aula Escola Europea de Barcelona, amb el suport de la Universitat Pompeu Fabra, es va enfrontar a l’equip de l’Institut de Tecnificació d’Amposta, que competia amb el suport de la Universitat Rovira i Virgili. Després d’una final molt disputada, l’equip de l’Aula Escola Europea es va proclamar campió. Per la seva banda banda, Sofia Gassiot, del Col·legi Abat Oliba Loreto, va ser nomenada millor oradora.

Els integrants de l’equip guanyador són Jon Bárcena, Oriol Borniquel, Ingrid Campi, Míriam Lorenzo, Catalina Palacios i Tomàs Nofre. Els integrants de l’equip subcampió són Pep Rallo, Aitor Senar, Joan Bel, Xavi Roig, Aaron Cano i Miguel Ángel Llorens.

El tema de debat d’aquesta edició ha sigut "Calen les fronteres entre països?". Més de 5.000 estudiants de 163 instituts d’Andorra, Catalunya i el País Valencià han participat en les fases classificatòries de la competició, que s’han celebrat els darrers mesos en 14 universitats de la Xarxa Vives. Els 14 equips classificats van competir en la fase final celebrada a la UAO CEU i van haver de defensar posicions tant a favor com en contra al voltant del tema de debat.

Més de 5.000 estudiants de 163 instituts d’Andorra, Catalunya i el País Valencià han participat en les fases classificatòries de la competició

La Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat és una activitat formativa que té per objectiu contribuir a la transferència de coneixement entre l’educació secundària i batxillerat i l’educació superior. Els més de 300 professors implicats en l’edició d’enguany han aprofitat la participació en la Lliga de Debat per formar els seus alumnes en oratòria i introduir el debat a l’aula com una eina d’innovació docent amb la qual fomentar l’esperit crític, les habilitats comunicatives i competències curriculars com el treball en equip, la creativitat, la documentació, l’anàlisi, la construcció d’un discurs, la planificació i la presa de decisions.

Participar a la Lliga permet al professorat formar els seus alumnes en oratòria i introduir el debat a l’aula com una eina d’innovació docent

Organitzada per la Xarxa Vives d’Universitats, la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat té el suport de la Generalitat de Catalunya, la Generalitat Valenciana i el Govern d’Andorra. Escola Valenciana, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, l’Institut d’Estudis Catalans, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de València hi col·laboren, a més de diversos ajuntaments com els de Barcelona, Blanes, Castelló, Guadassuar, Mataró, Olot, Ontinyent, Roses, Salt, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Vicent del Raspeig, Sedaví, Terrassa, Vic, Vidreres i Vila-real.