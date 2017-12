La comunitat educativa finança 11 projectes educatius

A Catalunya moltes iniciatives de docents i emprenedors educatius tenen dificultats per visibilitzar-se, créixer i beneficiar molts alumnes. Hi ha iniciatives que podrien ser una palanca de canvi per a altres centres però que es queden en el context immediat dels que ho implementen. També hi ha projectes i coneixements orientats a la millora educativa que no tenen finançament per fer-se realitat.

El procés actual de transformació del sistema educatiu requereix emprenedors que generin idees, generositat per compartir aquestes iniciatives obertament i una comunitat compromesa que els doni suport per fer-les viables.

El micromecenatge ha demostrat ser un recurs valuós per implicar moltes persones i comunitats al voltant d’un projecte. Més que una manera de buscar finançament, el que planteja és una manera diferent de relacionar-se i de col·laborar.

El compromís de la ciutadania ha permès l’emergència, viabilitat i extensió d’11 projectes educatius

Per potenciar que emergeixin experiències, idees i models que millorin l’educació, la Fundació Jaume Bofill, amb el suport de la Fundació Goteo, va impulsar al febrer del 2017 Fem Educació, una plataforma de micromecenatge per a la innovació educativa. Dels 38 projectes presentats a la convocatòria, es van seleccionar un total de 13 iniciatives.

Un dels valors clau d’aquesta plataforma és la voluntat de compartir els coneixements que generin les iniciatives seleccionades. És per això que tots els projectes han utilitzat llicències obertes per facilitar que més centres i més infants i adolescents es puguin beneficiar tant del projecte com dels aprenentatges i dels materials que se’n deriven.

La campanya de micromecenatge s’ha dividit en dues rondes de 40 dies cadascuna: una d'inicial per assolir el finançament mínim i una segona per obtenir el finançament òptim. D’aquests 13 projectes, 11 han passat a la segona ronda de finançament després d’obtenir els recursos mínims per posar en marxa el projecte.

+ 750 col·laboradors han donat suport als projectes aportant gairebé 38.000 euros

Els més de 750 col·laboradors de la iniciativa han recollit 62.924 €, dels quals 22.581 € han estat aportats pel fons regadiu de la Fundació Jaume Bofill. Aquest fons té com a objectiu incrementar les possibilitats d’èxit dels projectes.

Entre els 11 projectes que han assolit el finançament s'hi compten, per exemple, aquestes iniciatives: