Les arts escèniques entren a la llar d’infants

Ja fa 18 anys que Viu el Teatre treballa teixint vincles entre educació i cultura. Poc s’imaginava Gisela Juanet, cap de projectes d’aquesta associació cultural sense ànim de lucre, que d’una visita a l’escola bressol de la seva filla en sorgiria un Projecte Global d’Immersió de les Arts en la Primera Infància.

Al detectar l’escassa formació en expressió oral i artística que reben els mestres al llarg dels estudis, el servei educatiu de Viu el Teatre va iniciar el projecte amb diferents professionals del sector cultural i educatiu com Lorena Lliró, Clàudia Moreso, Daniela De Vecchi, Maria Santallusia, Sandra Gómez i el Teatre Romea.

Com explica Gisela Juanet, “l’objectiu és donar eines i recursos a les mestres perquè l’art sigui més present en el dia a dia dels infants”. “L’educació artística té molts vessants i moltes mirades que s’adapten a les necessitats i curiositats de cada persona, per fomentar habilitats i aprenentatges bàsics per al món canviant i globalitzat on vivim”, afegeix.

Un cop definit el projecte es va proposar fer una primera prova pilot en escoles bressol municipals de Barcelona. De seguida van rebre el suport del Consell d’Innovació Pedagògica i de la direcció general d’EBM. Així, el curs 2019-20, la prova es va engegar amb els equips de l’EBM Can Caralleu, EBM El tren de Fort Pienc i educadores de diferents escoles de Ciutat Vella.

IMPLICAR TOTA LA COMUNITAT EDUCATIVA

En aquest projecte tothom hi té un paper important. Els equips docents reben formacions especialitzades, com ara investigar l’objecte com a titella, la veu, recursos musicals, llum, posada en escena i, fins i tot, una mica de dramatúrgia. A continuació, les educadores posen en pràctica les eines adquirides a classe amb els alumnes. Les famílies també participen en diferents tallers d’art, música, dansa i teatre. El punt final del projecte és una representació de l’espectacle Pintamúsica per a tots els participants.

Amb l’emergència sanitària pel covid-19, la prova pilot va quedar aturada. Viu el Teatre ja ha decidit que aquest curs atípic l’aprofitarà per acabar de perfilar la proposta, i el curs 2021-2022 ja es posarà en pràctica el projecte en si. La voluntat és poder realitzar el programa en diferents escoles de Catalunya i, fins i tot, anar una mica més enllà i aconseguir establir vincles amb escoles de diferents països europeus. Tot per demostrar que el teatre i la cultura no tenen fronteres ni edat.

EL TEATRE I ELS INFANTS

A les primeres edats, la relació del teatre amb els infants són experiències sensorials, en què l’infant reacciona amb total llibertat i espontaneïtat. “Cal un treball ple de sensibilitat i coneixement per tal que la proposta sigui gratificant per als petits, però també per als adults que els acompanyen”, comenta Juanet. Amb la prova pilot, des de Viu el Teatre han confirmat que generar un entorn creatiu a l’aula, obert, positiu i flexible, aporta múltiples beneficis en els infants. L’empatia generada des del joc fa que el nen o nena guanyi seguretat en si mateix, sentiment de pertinença en un grup o iniciï un camí de descobriment de les emocions.

ALTRES PROGRAMES PEDAGÒGICS

Des del servei educatiu de Viu el Teatre també s’impulsa el programa anual Viu el teatre amb l’escola, adreçat a les diferents etapes educatives. Aquest curs 2020-21 presenten la seva 17a edició sota el lema #MiradaCreativa. Es mou a partir de tres eixos: el primer és la programació d’espectacles al Petit Romea per a escoles i famílies amb infants de 0 a 14 anys; el segon és Secrets al darrere del teló!, tallers participatius per descobrir els oficis que es poden desenvolupar a l’interior d’un teatre, i el tercer és el Taller de creació de micropeces al Teatre Romea i el Taller de música per a primera infància, pensats per descobrir el procés creatiu. També ofereixen projectes pedagògics adaptats a cada centre per experimentar sobre les emocions i adquirir eines socials, emocionals i comunicatives a partir de les arts escèniques. A més, Viu el Teatre té el segell de qualitat pedagògica del CIP (Consell d’Innovació Pedagògica) i continua treballant per la igualtat d’oportunitats en l’accés a la cultura, proposant a les escoles la possibilitat d’anar al teatre o que el teatre vagi a l’escola.