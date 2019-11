Quins són els errors més comuns en els menús escolars?

Encara que en els últims anys els menús escolars han millorat considerablement, encara es perceben alguns excessos o deficiències freqüents en la seva elaboració, comara "la insuficiència de verdures, que haurien de formar part pràcticament de tots els àpats, ja sigui com a plat principal o com a guarnició, l'excés de carn o l'escassetat de peix". Així ho alerta Alba Lobo, nutricionista d'Ever Health, empresa de serveis mèdico-tecnològics, coincidint amb el Dia Mundial contra l'Obesitat, que es va commemorar dimarts, que afegeix que també "s'abusa dels aliments precuinats, com croquetes, crestes o varetes de peix i de les postres ensucrades, com crema o iogurts, quan les postres haurien de constar de fruita fresca i opcionalment d'un producte lacti, i deixar les postres ensucrades per a ocasions especials".

D'altra banda, Lobo apunta la importància de variar més els plats, ja que "solen ser repetitius i els nens es cansen de menjar sempre el mateix i, a més, és beneficiós perquè provin nous productes des d'edats primerenques per evitar o disminuir futures aversions a aliments". L'ideal, segons la nutricionista, seria "ampliar el ventall d'aliments i variar la forma de preparació. Per exemple, un dia poden prendre escudella i al cap de dues setmanes trobar els cigrons en una amanida variada".

Prop del 34% dels alumnes de 0 a 12 anys utilitzen els serveis de menjador. Parlem d'1,6 milions de nens d'educació infantil i primària, segons dades de l'últim informe Les xifres de l'educació a Espanya. Estadístiques i indicadors 2019 del ministeri d'Educació i Formació Professional. Per això és tan important que, a més de l'entorn familiar, "els centres educatius fomentin una alimentació sana i equilibrada i reforcin els bons hàbits alimentaris perquè els nens els mantinguin tota la vida", recorda Alba Lobo.

En aquest sentit, des dels centres educatius també "s'hauria d'oferir una informació clara i al més completa possible sobre què mengen els nens al centre escolar, i així podran escollir l'opció més adequada per complementar el menú a la llar". Per posar un exemple, "si el centre escolar indica que han menjat llegums amb verdures i de segon peix a la planxa, serà difícil planificar el menú a casa sense repetir algun aliment. El que seria correcte per part del centre seria assenyalar que el menú són llenties amb patata i pastanaga, i de segon, lluç a la planxa", conclou la nutricionista.