Missió: generar talent

Recentment es van presentat les bases del XIII Premi Ensenyament Fundació Cercle d’Economia 2020, destinat a fomentar l’esforç dels mestres, professors i centres educatius que busquen i afavoreixen la generació del talent, en un acte que va comptar amb la presència d’Antón Costas, president de la Fundació Cercle d’Economia; Miguel Trías, soci de Cuatrecasas; Juan Carlos Lauder, director de la Fundación Bankia Formación Dual; Eduard Pallejà, director de la Fundació Agbar; Xavier López, director de l’Escola Octavio Paz i guanyador del premi el 2019, i Lídia Pastor, directora de l’Escola Mossèn Joan Batlle, finalista del premi el 2019.

Enguany el premi es convoca en tres modalitats, amb un únic premi per a cada modalitat dotat amb 10.000 € cadascun:

Infantil i primària (de 3 a 12 anys), Premi Cuatrecasas

ESO i batxillerat, Premi Fundació AGBAR

Formació professional de grau mitjà i grau superior de qualsevol família professional, Premi Fundació Bankia

Un centre pot optar a diferents modalitats segons el projecte que desenvolupa per a cada etapa: infantil i primària, ESO i batxillerat o FP. Es presentarà una candidatura per a cada modalitat.

En la seva intervenció Antón Costas va destacar: “El premi m’ha ensenyat que res està predeterminat. Molts del col·legis finalistes i guanyadors formen part d’ambients desfavorits. Això em reconcilia amb la humanitat”. Per la seva banda, Miguel Trías explicava: “Cuatrecasas s’ha implicat en el premi perquè és una empresa que prima el talent i tenim la convicció que hem de practicar la responsabilitat social i arribar on les institucions no poden fer-ho".

El premi té com a objectiu donar reconeixement i suport a projectes transversals, interdisciplinaris i emprenedors que fomenten la millora en la qualitat i en l’excel·lència educativa

Eduard Pallejà també va voler destacar “el compromís social, amb la cultura i l’educació i amb la transformació del sistema educatiu de la Fundació Agbar; una transformació que s’ha d’obtenir amb el suport i la col·laboració de centres, institucions i també empreses”. Finalment, Juan Carlos Lauder va manifestar “la satisfacció pel fet que aquest any la FP compti amb una categoria pròpia dins del premi gràcies al compromís assolit amb la Fundació Bankia, que permet seguir donant visibilitat a la bona feina que s'està fent en el sector de la formació professional tant pels centres educatius com pels docents i els mateixos alumnes, i continuar amb l'objectiu principal que figura en els estatuts de la Fundació Bankia: la promoció i el prestigi de la FP”.