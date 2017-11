Intel·ligències de primera classe

Treballàvem en una sessió un nin amb dislèxia i jo. És un al·lot de 12 anys i fa 1r d’ESO. Parlàvem de canvis necessaris en els seus hàbits de feina, d’esforç i també d’adaptacions. En un moment de la conversa, va plantejar una qüestió: per què a alguns alumnes se’ls passa de curs o tenen enriquiments en determinades assignatures? Li vaig explicar allò que ell ja sabia: que són promocionats perquè presenten capacitats elevades que fan recomanables aquestes adaptacions. Llavors ell va continuar amb el seu plantejament: i si hi ha alumnes que són promocionats a cursos superiors quan tenen altes capacitats, per què a mi, si som molt bo en els esports, no em posen a un nivell més alt a educació física? A mi em va parèixer molt coherent. I vosaltres no ho trobau lògic? Sense saber-ho, acabava de formular una demanda des de la perspectiva de les intel·ligències múltiples proposada pel psicòleg i investigador Howard Gardner.

En Joan (l’anomenarem així) és bo practicant judo i golf, entre d’altres, i explica que a gairebé totes les activitats que fan a educació física obté molt bons resultats, fins al punt de trobar-les poc exigents o senzilles. I li sembla injust que per fer enriquiments curriculars només es tinguin en compte habilitats o capacitats més “acadèmiques”, on precisament ell presenta més dificultats, i no es valorin les habilitats físiques. És com si hi hagués habilitats de primera classe i de segona classe.

Dins una visió tradicional de la intel·ligència, es valoren principalment capacitats de raonament lògic, lingüístiques i també de memòria. Darrerament també s’hi preveuen capacitats visuoespacials i creatives.

D’altra banda, en Howard Gardner parteix d’un punt de vista pluralista de les persones, amb diferents models cognitius i de pensament, i dins el seu model d’intel·ligències múltiples en defineix vuit tipus, que descriurem breument a continuació:

Intel·ligència lingüística : Destaquen les capacitats verbals, d’expressió i comprensió, manifestades a la lectura, a nivell oral o en la escriptura.

: Destaquen les capacitats verbals, d’expressió i comprensió, manifestades a la lectura, a nivell oral o en la escriptura. Intel·ligència logicomatemàtica : Existeix una major habilitat de raonament, apareix facilitat per generar diverses solucions davant un mateix problema, i una comprensió ràpida dels conceptes matemàtics.

: Existeix una major habilitat de raonament, apareix facilitat per generar diverses solucions davant un mateix problema, i una comprensió ràpida dels conceptes matemàtics. Intel·ligència espacial : Aquestes persones tendeixen a pensar en imatges, són més hàbils en la percepció de detalls i també en l’orientació espacial, i mostren més facilitat per imaginar espais o elaborar dissenys.

: Aquestes persones tendeixen a pensar en imatges, són més hàbils en la percepció de detalls i també en l’orientació espacial, i mostren més facilitat per imaginar espais o elaborar dissenys. Intel·ligència musical : Mostren més capacitat en la valoració de la música i poden ser més hàbils en la pràctica amb alguns instruments o en la composició.

: Mostren més capacitat en la valoració de la música i poden ser més hàbils en la pràctica amb alguns instruments o en la composició. Intel·ligència corporal i cinestèsica : Apareixen trets com l’equilibri, la rapidesa, la resistència o la coordinació, que són presents en esportistes i també en artistes com trapezistes, ballarins o escultors.

: Apareixen trets com l’equilibri, la rapidesa, la resistència o la coordinació, que són presents en esportistes i també en artistes com trapezistes, ballarins o escultors. Intel·ligència naturalista : És la capacitat per observar i classificar elements naturals que ens envolten, i estudiar i establir les relacions que presenten entre si.

: És la capacitat per observar i classificar elements naturals que ens envolten, i estudiar i establir les relacions que presenten entre si. Intel·ligència interpersonal : Les persones que presenten un alt nivell d’aquesta capacitat són hàbils per entendre les altres persones i per comunicar-s’hi d’una manera eficaç.

: Les persones que presenten un alt nivell d’aquesta capacitat són hàbils per entendre les altres persones i per comunicar-s’hi d’una manera eficaç. Intel·ligència intrapersonal: Es presenta una bona capacitat per entendre i gestionar d’una manera adequada els propis sentiments, emocions i pensaments, que faciliten l’equilibri de l’individu.

Cada vegada més centres educatius posen en marxa propostes basades en projectes i en un aprenentatge cooperatiu i més vivencial, que dona més possibilitats a més alumnes de mostrar les seves habilitats. És convenient realitzar una bona observació acompanyada d’una investigació, encara que sigui breu, de les habilitats i interessos dels nins (amb qüestionaris o converses amb alumnes i també amb els pares), que ens permeti tenir un perfil de punts febles i de fortaleses. D’aquesta manera, podrem desenvolupar activitats més diverses perquè tots els alumnes puguin compartir les seves habilitats i aprofitar tot el seu potencial i ajudarem a donar el mateix nivell de reconeixement a totes les capacitats.

Toni Cerdà és psicòleg de Creix