10 idees per canviar la mirada dels llibres de text

El 2017 es va publicar un estudi que deia que el 93% dels personatges històrics que apareixien als llibres de text dels instituts eren homes i tothom es va posar les mans al cap quan els diaris ho van publicar. En el mateix estudi apareixia una altra dada que va passar desapercebuda per als mitjans de comunicació: només el 7% dels personatges dels llibres d’història de 3r i 4t d’ESO eren de fora d’Europa i els Estats Units. Els canvis socials són molt lents i la lluita feminista està començant a recollir els fruits després d’anys de marginació, però queda encara molt de camí per recórrer en molts altres àmbits de justícia global. És en aquest context que els autors d’aquell estudi, l’Escola Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona, han fet un pas més i, conjuntament amb investigadors del grup de recerca de la UAB GREDICS de la Facultat de Ciències de l’Educació, han elaborat un Decàleg de Criteris de Justícia Global per a la valoració i l’elaboració de materials curriculars de Ciències Socials.

Sovint s’indica el canvi en l’educació com una solució per al masclisme i la xenofòbia existent en la societat actual, i és aquí on vol incidir aquest decàleg. “El creixement de les desigualtats, l’augment de discursos xenòfobs en l’esfera pública o la pervivència de les violències masclistes, entre d’altres, formen part d’una realitat social que reclama recursos educatius que incorporin de manera decidida les diferents perspectives de justícia global”, explica una de les investigadores, Cécile Barbeito. L’objectiu és incidir en els autors dels materials curriculars, en les editorials dels llibres de text, però també en la mirada dels docents i els alumnes. De fet, moltes editorials han començat a replantejar-se ja la presència de les dones en els llibres de text, però cal anar més enllà, segons Barbeito.

COM INCORPORAR AQUESTS CRITERIS?

Aquest decàleg forma part del projecte Entre línies, que busca incidir en les editorials de llibres de text mitjançant l’assessorament sobre com incorporar criteris d’educació crítica i transformadora. Però aquesta investigadora admet que no és una tasca fàcil. Sobre la cultura de la pau, per exemple, Barbeito explica que algunes editorials els diuen que ells no poden canviar la història, i que si hi ha hagut moltes guerres les han d’explicar. “Nosaltres els responem que no es pot articular el segle XX sobre la base de la Primera Guerra Mundial, el període entre guerres, la Segona Guerra Mundial i la Guerra Freda, quan hi ha altres maneres de dividir el segle, per exemple, a través dels avenços tecnològics i el desenvolupament humà”. Segons Barbeito, el primer pas seria que els autors dels currículums escolars i les editorials admetessin que ara s’estan ensenyant les ciències socials “des d’un punt de vista, no és la veritat absoluta, igual que és un punt de vista el que proposem nosaltres”.