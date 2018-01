Estudiants del MIT fan de professors a escoles catalanes

Fins al 2 de febrer catorze estudiants del Massachusetts Institute of Technology (MIT) de Boston estaran donant classes a centres de secundària catalans gràcies a un acord d’aquesta prestigiosa universitat amb la Fundació Catalunya - La Pedrera.

L’objectiu d’aquest projecte és doble: beneficia tant l’escola que rep els estudiants del MIT com el mateix universitari que viu l’experiència de fer de professor en un país estranger.

La Fundació Catalunya - La Pedrera, que busca promoure el coneixement i la vocació científica entre els joves, impulsa aquest programa per ajudar més persones fomentant el talent, la creació i l’educació. El director de l’àrea de coneixement de la Fundació, Lluís Farrés, puntualitza que “les experiències prèvies del MISTI han estat molt profitoses, ja que és una bona manera d’estimular els nostres alumnes en el camp de la ciència i la innovació, i tot en anglès, un repte al qual els estudiants responen amb molt d’interès”. A més, afegeix que els estudiants del MIT “aporten els recursos i la metodologia MIT, tracten els temes de manera molt pràctica i plantegen els projectes com a reptes a solucionar”, i conclou que “els professors dels instituts catalans també valoren molt positivament l’experiència”.

Prop de 800 joves de 14 centres educatius catalans es beneficien de les experiències dels joves professors del MIT

Els universitaris, que s’allotgen amb famílies de l’escola on han estat assignats, tenen l’oportunitat de visitar diferents centres de recerca catalans i trobar-se amb joves investigadors per intercanviar experiències. Així, tenen ocasió de conèixer la recerca que es fa al nostre país, així com de tenir present els centres de Catalunya per a investigacions posteriors en el programa dels seus futurs estudis de doctorat.

Els millors estudiants del MIT

Per participar en aquest projecte, els estudiants del MIT han passat per un procés de selecció on finalment s’han escollit els millors expedients entre el centenar d’estudiants que havien demanat venir a Barcelona. Un cop escollits els candidats, se’ls ha fet una formació al MIT perquè puguin dur a terme la tasca de docents especialistes en la matèria que triïn.

Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques (STEM) són les assignatures que imparteixen els joves professors durant tot el mes de gener

En aquesta iniciativa hi participen centres educatius de secundària catalans, concretament els cursos de 4t d’ESO i 1r de batxillerat. Les escoles triades són:

IES Príncep de Girona (pública) - 'Mechanical engineering'. Barcelona

IES Salvador Espriu (pública) – 'Physics'. Barcelona.

IES Sant Quirze del Vallès (pública) - 'Mechanical engineering'. Sant Quirze del Vallès

Institut de Terrassa (pública) - 'Computer science and engineering'. Terrassa

Institut Joaquima Pla i Farreras (pública) - 'Mechanical engineering'. Sant Cugat del Vallès

Institut XXV Olimpíada (pública) - 'Computer science and engineering, brain and cognitive sciences'. Barcelona

Institut Enric Borràs (pública) - 'Management science' / 'Management'. Badalona

Lycée Français de Gavà - Bon Soleil (privada) - Gavà

La Miranda (privada) - 'Mechanical engineering'. Sant Just Desvern

Oak House School (privada) - 'Civil and environmental engineering'. Barcelona

St. Peter's School (privada) - 'Computer science and engineering'. Barcelona

Escola Pia de Sarrià - Calassanç (concertada) - 'Material science and engineering'. Barcelona

Escola Virolai (concertada) - 'Computer science and engineering'. Barcelona.

Fundació Escoles Garbí (concertada) - 'Computer science and engineering'. Esplugues de Llobregat