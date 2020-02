Mirar on no toca!

Recordeu la sensació de satisfacció que dóna fer una cosa que no s'espera ningú? Quan mires a una banda i "patapam" la teva acció va cap a l'altre i sorprèn a un contrincant? Sí, oi?

Avui us proposo un parell de propostes senzilles per jugar amb la dissociació de la mirada i l'acció que estem fent.

Confesso que m'ha fet pensar en això una proposta que va fer @basketballCO2 fa temps i m'he imaginat jugant a "enganyar" mentre miro a un costat mentre llanço una pilota a en una altre direcció.

Com que la proposta que feia BasketballCo no té nom, li diré... "cheated pass". Després us proposo una activitat amb esponges que es basa en el mateix, en dissociar la mirada de l'acció, segur que us funcionarà igual de bé!

Cheated pass

Poseu-vos en rotllana i agafeu tantes pilotes de tenis com persones jugueu +1 (si sou 4 persones, 5 pilotes)

A partir d'aquí, comença el joc:

La persona que té dues pilotes ha de passar-ne una a qualsevol de les altres persones que hi ha a la rotllana.

Qui rep la pilota, només la pot agafar amb la mà que li queda lliure i a continuació a de llançar a un altre jugador/a la que tenia a la mà (no la que li acaben de passar)

No hi ha un ordre establert i la persona que no agafa la pilota que anava dirigida a ell, perd (sempre que la passada fos "bona")

Està clar que si enganyeu als vostres contrincants fent veure que passeu la pilota a un i va cap a una altre teniu moltes opcions de ser vencedors! Caldrà que aprengueu a llançar sense mirar, ja que una mala passada a una altre persona podria convertir-vos a vosaltres en perdedors/es del joc!

L'esponja boja

Agafeu dues esponges per persona i les mulleu. Ubiqueu-vos en un espai diàfan on no us pugueu amagar per tal que totes les persones que juguen es vegin clarament i no hi hagi elements de les intal·lacions o la natura que us permetin amagar.

A partir d'aquí l'objectiu per guanyar el joc és no acabar el joc sense ser eliminat/da u haver mullat al màxim nombre de persones possibles (per cada una comptareu un punt).

Cada jugador/a pot llençar una esponja cada vegada amb la intenció de tocar a alguna de les altres persones que juguen.

Si toca a algú, té un punt.

Si l'esponja cau a terra no es pot fer servir més (pel que inicialment cada persona només té dos tirs per fer)

Si algú agafa l'esponja que li llancen a l'aire, la pot fer servir com si fos seva (i per tant, tenir més de 2 tirs)

Quan s'han llençat totes les esponges, guanya aquella persona que té més punts.

En cas que us interessi jugar eliminant a les persones que toquem amb les esponges, i en aquest cas, hi ha moltes normatives alternatives possibles:

Quan algú s'ha quedat sense esponges, es pot "tirar a tocar-lo" i llavors queda eliminat del joc (i ja no compten per res els punts i no pot guanyar) En quant es toca a algú, aquest queda eliminat immediatament encara que li quedin llançaments disponibles Quan s'el·limina a algú, aquesta persona manté els punts que tenia i això li dona possibilitat de guanyar per punts Quan s'el·limina a algú, aquesta persona perd tots els punts però pot llençar per eliminar a algun/a contrincant (si féssim equips per exemple en grups na ,mica grans)

No cal dir que aquestes propostes les faig amb llançaments de braç però es podrien fer amb xuts o qualsevol altre habilitat que produís el mateix efecte de "despistar" que promouen aquests dos jocs.

Què, us animeu a provar-los?

Nota: la imatge és treta d'aquí