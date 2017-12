Comença el calendari: 1. Babypop

Ben trobats!

si, se que des del setembre que no escrivia. No hi ha una sola raó: feina, família, casa... però tot això abans també hi era... suposo que la situació del país, amb mig govern i dos dirigents socials a la presó, fa que el cap estigui ocupat en d'altres coses i els llibres hagin passat a un segon pla. Però la nave va, i tot segueix i hem de recuperar els nostres espais mica en mica, sense oblidar la resta, per salut mental.

Així que copiant una idea d'una bona amiga (aquí no hi ha res original, merci Paula!), he decidit aquest any fer un calendari d'advent literari. Si, un post diari (que no us passi res...) amb un llibre infantil o juvenil per cada dia fins el 24, la vigília de Nadal, amb la idea de que us sigui útil de cara a què demanar a la carta als reis o al tió.

I pel dia 1 he triat un pop-up. Si, jo que no en soc gens fan (les meves filles els destrossaven de més petites i me'ls van fer avorrir). Però és que aquest és un projecte especial, molt personal, i, a més, la seva presentació va suposar un oasi de pau en la tempesta.

Baby-Pop és la darrera creació del tàndem Meritxell Martí - Xavier Salomó. Una creació molt especial que va acompanyar la seva creació més meravellosa: en Jan, el seu fill. El passat dia 25 vaig anar a la presentació que en van fer a la llibreria Al·lots, on ens van explicar el making-off del Baby-Pop, la seva raó de ser, com es va anar gestant aquesta criatura de paper alhora que la de carn i ossos d'anava formant a la panxa de la Meritxell i com en Xavier es va servir dels dibuixos per poder compartir de més aprop aquest embaràs. Així que ja podeu imaginar que d'amor no n'hi falta en aquest llibre, n'hi ha per tots costats.

El llibre està format per 9 pàgines dobles que presenten el nadó que s'està formant dins la panxa en la mida real que té a cada mes de l'embaràs, envoltat de diferents ambients que representen les comparacions de mida d'aquest cigronet que va creixent. Els textos, dirigits al nadó, van explicant-li com va evolucionant en la seva gestació, els canvis que mes a mes es van succeint. Tot com us deia en format pop-up, sota la ma d'en Salomó que va demostrant, llibre rera llibre, que aquest estil pot ser una obra d'art. Al final em reconciliaré amb els pop-ups i tot...

En definitiva un fantàstic regal per parelles que esperin una criatura o per explicar als nens i nenes com es forma un nadó dins la panxa de la mare. O per qualsevol, perquè tots hem viscut aquest procés des de dins.

Llibre: Baby-pop

Autora: Meritxell Martí. Il·lustrador: Xavier Salomó

El publica: Combel

Preu: 20€

Edats: totes.