9. Bon dia/ Bona nit

Les gatxans es fan grans. Això fa que sovint passi de la primera taula de la llibreria, la dedicada als títols pels més menuts, i vagi directament a les novel·les. Però per sort tinc la neboda més preciosa del món que ve pel darrera aprentant fort i amb ganes de llibre, així que des de fa un temps m'hi torno a aturar i a disfrutar.

La darrera adquisició per ella van ser aquests dos llibres, que, tot i ser dos volums independents, van molt lligats. A Bon dia i Bona nit, de nou el tàndem Martí-Salomó ens ofereixen dos títols que van més enllà dels simples contes per bebés. Si, sovint qualsevol cosa sembla que valgui pels més menuts, total, no saben llegir! Potser per això títols com aquests destaquen tant, per la seva qualitat, per les cuidades il·lustracions i fins i tot l'humor que destil·len, que fan que siguin agradables també pels soferts pares que els hauran d'explicar un cop i un altre. A més, si de ben petits els anem acostumant a bons llibres, anem ja formant un criteri.

Bon dia ens presenta com en sortir el sol mica en mica tots ens anem despertant, el gall, el pare, els veïns... i a través de llengüetes anem descobrint-ho: el gall canta, el pare s'afaita i els veïns es van llevant. A Bona nit passa el contrari: és hora d'anar a dormir i mica en mica tots anem caient i tancant els ulls (bé, potser no tots...), fet que el fa ideal com a llibre previ a anar al llit. Tots dos llibres tenen el mateix format, estan editats en cartró gruixut (aleluia!) i les llengüetes permeten al nen anar avançant en la història per ell mateix. Us asseguro que aquestes llengüentes tenen un punt addictiu fins i tot pels grans.

Es venen sols, però són ideals per regalar en pack!

Llibre: Bon dia/ Bona nit

Autora: Meritxell Martí. Il·lustrador: Xavier Salomó

El publica: Combel

Preu: 12,50€ cadascun

Edats: a partir d'1 any.