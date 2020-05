M'agradaria pensar que som capaços de construir alternatives a determinats models d’escoles post-confinament que s’estan plantejant a nivell global. En aquest fil de Twitter vaig afegint reflexions i notícies del post-confinament d’arreu del món: https://twitter.com/JordiJubany/status/1262327117909495808

Caldrà donar solidesa pedagògica a aquestes propostes per evitar que les escoles siguin zones d’estacionament o panòptics de vigilància de l’anomenada distancia social (física). I estudiar com donar resposta alhora a les mesures de seguretat, l’educació emocional, l’acompanyament i orientació en l’aprenentatge, la comunicació amb les famílies i la conciliació. Un repte majúscul per al sistema educatiu que ens definirà com a societat.