Espai en record dels nadons estel de Girona

El passat 27 de novembre va ser un dia especial per als pares i mares de nadons estel de Girona.

A l'exterior de la biblioteca Carles Rahola de Girona, es va plantar un Gingkgo Biloba, i es va posar una placa en la seva memòria.

Un amic meu, pare també d'un nen estel, em va enviar aquest whatsapp: "Saps que el ginkgo biloba va ser l'única planta que va renéixer després de la bomba atòmica a Hiroshima? Doncs això. Saps per què hi ha ginkgo a la plaça Independència de Girona? Doncs això".

La Bruna hi va anar vestida per a l'ocasió, amb un conjunt que deia "little sister". Perquè és la germana petita d'en Ponç.

Quan passegeu per Girona, apropeu-vos a visitar l'arbre i la placa. Hi trobareu espelmes, flors, algun dibuix...

Gràcies a l'ajuntament de Girona i a l'empresa Servycat per crear aquest espai en memòria dels nostres fills i filles. Un espai ple de gent, vida i llibres.