Família, què podem fer?

Dissabte, 20 de gener

Dàmaris Gelabert i la seva banda. Espectacle familiar dirigit i produït pel grup Dàmaris Gelabert i la seva Banda per a adults i nins a partir de 3 anys. La cantant pedagoga i musicoterapeuta Dàmaris Gelabert s’ha convertit en els darrers anys en el referent infantil musical per excel·lència. En aquesta ocasió, Dàmaris estarà acompanyada a l’escenari per músics i coristes. És un espectacle familiar que dona l’oportunitat de viure els efectes positius de cantar junts, ajuda a créixer, fa viure emocions i, sobretot, suposa un moment únic per reforçar els vincles afectius. Serà el dissabte dia 20 a partir de les 18 hores a l’Auditori d’Alcúdia. El preu de l’entrada anticipada és de 10 euros. L’activitat durarà 60 minuts.

‘De què fa gust la lluna?’. Taller per a nins i nines de 3 a 8 anys. Aquesta activitat es durà a terme a la biblioteca Can Torró d’Alcúdia el dia 20 de gener d’11 h a 13 h. Les inscripcions estan obertes a la seu del Moll i a la mateixa biblioteca. Per al taller necessitareu el material següent: un tub de cartró de cuina, pals de gelat de fusta o pals de pinxo llargs.

Diada ciclista de Sant Sebastià. Tindrà lloc el dia 20 de gener, amb sortida des de la plaça de Cort / Santa Eulàlia i arribada al Palau Municipal d’Esports Son Moix. Aquest esdeveniment és de gran interès social i esportiu i és considerada, des de sempre, una de les activitats més importants del programa de les Festes de Sant Sebastià, patró de la nostra ciutat. Com sempre, es pretén estimular l’interès de tothom en aquesta fita: famílies, joves, infants i adults, i sempre des d’una vessant inclusiva. Abans de la sortida des de la plaça de Cort /Santa Eulàlia a les 12 h, com cada any, els participants tindran animació musical i rebran recomanacions sobre les característiques del recorregut, la utilització adequada de la bicicleta, les normes bàsiques de circulació, etc., perquè la sortida, el recorregut i l’arribada es facin sense cap incidència.

Gimcana Sant Antoni. Activitat adreçada a tots el nins i nines de 6 a 17 anys. S’hi poden apuntar per fer grups petits (de 6 a 10 anys) o grans (d’11 a 17 anys). Tindrà lloc el dissabte dia 20 a les 16 h davant l’Ajuntament de sa Pobla. Les inscripcions es faran a les 15 h al mateix lloc. Organitzen la iniciativa els Escoltes AEG Sa Marjal.

I Trobada ball en línia Sant Antoni. Amb l’animació de Pep Morro i els monitors de la zona. En acabar, hi haurà un sopar de torrada que costarà 6 € a benefici de Llar de Memòria. Aquesta activitat està organitzada per l’Associació Cultural Albopàs, és gratuïta i tindrà lloc a la plaça del Mercat de sa Pobla a les 18.30 h. Veniu vestits amb complements endimoniats!

Museus en família. Els dissabtes i els diumenges de 10.30 h a 13.00 h al Museu d’Art Contemporani d’Eivissa i al Museu Puget s’hi fa una activitat dirigida a les famílies amb infants d’edts compreses entre els 3 i els 12 anys. Els museus pretenen familiaritzar els infants amb l’art contemporani en un context lúdic en què també s’impliquin els pares i les mares, els majors. L’activitat consisteix en una visita al museu amb caràcter general (la col·lecció permanent) o amb un enfocament concret (exposició temporal). A continuació, es fa un taller pràctic relacionat amb les obres d’art seleccionades. Els organitzadors accepten suggeriments, però proposen al públic les activitats següents: taller de geometria, taller de collage, taller de dibuix automàtic, taller de dibuix a l’aire lliure, taller de retrat, taller de la mar, taller de formes abstractes, taller d’arquitectura i taller d’arqueologia. L’activitat és gratüita i és imprescindible inscriure-s’hi perquè les places són limitades.

Representació de ‘Tatanka’. Espectacle de pallassos (amb Suli i Munyaku) per a tots els públics, a càrrec de Minúcia Teatre. Organitzat pel Consell Insular de Menorca. Es farà al Teatre de Ciutadella (Calós) a les 18 h.

‘Prosèrpina i el sistema solar’. Aquesta activitat, que és a càrrec de Laia Galceran, s’emmarca en el cicle L’hora del conte. Adreçada a infants de 3 a 6 anys, tindrà lloc a la Casa de Cultura de Ciutadella a les 11.30 h i és d’accés gratuït.

‘Danses o balles?’. Taller per a famílies de música, moviment i expressió corporal. Dirigit a pares o familiars amb nins de 5 a 10 anys. Famílies compartint temps junts aprenent i gaudint de la música i el moviment. Pel plaer d’estar junts i dedicar una estona exclusiva a fer alguna cosa especial i compartir l’experiència. A través de la música, el joc i l’animació. Les places són limitades i cal inscriure’s. Dissabte dia 20 de gener al Casal Son Tugores d’Alaró de les 11 h a les 13 h.

Dilluns, 22 de gener

Contacontes. La llibreria Baobab presenta els contacontes de La torre d’ivori i La caputxeta vermella. Aquesta activitat es farà a les 17.30 h.

Dimarts, 23 de gener

Horaci l’Inuit. Petonets. Activitat de contacontes per a nins de 3 a 9 anys. Tindrà lloc a la biblioteca de Son Ferriol (Sant Joan de la Creu, 43, Palma) a les 17.30 h. Aquesta activitat és organitzada per l’Ajuntament de Palma.

Dimecres, 24 de gener

Taller de plastilina. Per a nins de més de 4 anys. El tema de l’activitat és Imagine - Dia de la Pau. Es durà a terme a la Biblioteca d’Artà a les 18 h. Es necessita fer preinscripció prèvia a la biblioteca.

TempsXtu. Tallers i ludoteca per a famílies amb nins d’edats compreses entre els 3 i els 9 anys. L’activitat de taller té una durada d’una hora i el conjunt d’activitats romandrà obert i disponible fins a les 19.30 h. El preu és de 2 €. Tindrà lloc a les 17.30 h al Centre Flassaders de Palma.

Dijous, 25 de gener

Contes per Menuts. Activitat de contacontes per a nins de fins a 4 anys a càrrec de Mercedes Leo. Es farà a la llibreria Baobab i hi haurà dos torns seguits: el primer serà de 17 a 17.45 h i el segon, de 18 a 18.45 h. El preu és de 3,50 €

‘Parlem amb les mans’. Taller de llengua de signes per a nins d’edats compreses entre els 4 i els 8 anys. L’activitat és a càrrec de la Companyia marina Horrach Moll i s’emmarca en les festes de Sant Antoni. El taller tindrà lloc a les 17.15 h al Rafal de sa Pobla. És gratuït i cal fer una inscripció prèvia.

Divendres, 26 de gener

‘Todos somos humanos’. Juan Carlos Sola presenta aquesta obra de teatre musical familiar per a menuts a partir de 3 anys. L’activitat es durà a terme a la llibreria Baobab a les 18 h i té un preu de 4 €.

Contes de rialles. Activitat de contacontes a càrrec d’Emmanuel Danet emmarcada en el cicle ‘Cada mes un contacontes’. Es durà a terme a la Biblioteca Municipal d’Inca a les 18 h. No es permetrà l’entrada una vegada hagi començat l’activitat, atès que té un aforament limitat de 45 persones.

Nit de la Ratapinyada. Una nit d’activitats de ball, música, batucades, dimonis, tallers i jocs dirigida a petits i no tan petits. Per a nins i adults juganers de 12 a 30 anys. De les 19 h a les 23 h al parc de la Feixina.

Obert al barri. Jocs als parcs i les places del Coll d’en Rabassa, Can Pastilla i l’Arenal. Activitat per a nins i famílies organitzada per Espiral Serveis Joventut. Dia 26 de gener de 16.30 h a 18.30 h. Gratuït.

