El teatre que reforça vincles a l’aula

Ser i viure el teatre. D’aquesta manera, els alumnes de l’IES Guillem Sagrera de Palma aconsegueixen transformar la seva realitat escolar. Ho fan a partir d’un projecte que mescla dos cursos: 1r i 4t d’ESO. Els més grans es converteixen en els tutors dels més petits. La millora de la convivència i els resultats acadèmics és el seu principal objectiu. Segons els seus professors i protagonistes, una fita aconseguida.

“M’agrada molt perquè estam fent una cosa bona per a aquest institut i per a la gent de primer. De fet, ja hem ajudat algun nin que tenia problemes de bullying ”. Na Laura és alumna de 4t d’ESO i, com deixen entreveure les seves paraules, té clar que el projecte realitzat és fonamental. Una hora a la setmana, de 13 h a 14 h, el divendres els alumnes de 4t es divideixen en les tres classes de primer.

Entram a cada una d’elles. Les expressions dels infants són les mateixes. Se’ls veu contents amb l’activitat. Treballen les emocions: estimen la cadira, s’imaginen que fa mala olor o interactuen entre ells, entre d’altres activitats. La coordinadora del projecte, que es creà l’any passat però s’ha posat en marxa aquest curs, és Margalida Truyols, la cap d’estudis de l’institut. “Per aconseguir èxit, has d’entendre que formes part d’una societat, i que cada un té habilitats i mancances. Entre tots hem de lluitar per un bé comú”, explica. I d’això es tracta aquesta activitat: “Descobrir emocions; les capacitats de l’alumne que acadèmicament no funciona tan bé, però després és creatiu, original, no té vergonya”. El projecte cerca que s’hi involucrin, també, famílies. De moment, té el suport del 100% del claustre.

A final de classe fan relaxació. Els alumnes de 4t fan tancar els ulls als de primer i els fan massatges. El contacte els ajuda: augmenta la connexió entre ells. “El projecte és enriquidor per als petits, però també per als grans. Fins i tot per als professors”, aclareix Truyols. Na Laura explica que ha après a tenir molta paciència i anima la resta de centres a participar en aquesta iniciativa. “Es nota molt en la conducta”, apunta. “Faig teatre des de primer a l’institut i omple molt com a persona, perquè pots expressar. Ajudar la gent amb el que fas és una cosa molt guapa”, diu.

En aquest sentit, Truyols destaca un cas que els va emocionar: una nina que patia assetjament des de petita va aconseguir, amb els alumnes de 4t, “sentir que era com els altres”, fet que va agrair adreçant-los una carta en una activitat. “Els alumnes se senten bé i més protegits”, recalca Truyols, qui pensa, també, que aquest projecte l’ha ajudat a “recuperar part de la il·lusió en la feina”. Veure les capacitats dels alumnes, el millor regal.