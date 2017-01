Els refugiats, en risc pel fred

Els nins refugiats i migrants estan en risc de patir malalties respiratòries i altres malalties greus, fins i tot de morir per hipotèrmia, a causa de l’onada de fred i les tempestes que afecten l’est, el centre i el sud d’Europa. S’estima que a Grècia i als Balcans uns 23.700 infants refugiats i migrants continuen retinguts, la majoria procedents de Síria, l’Iraq i l’Afganistan. Entre ells, també hi ha nadons i nounats. Molts estan allotjats a refugis no condicionats per a l’hivern, tot i les temperatures sota zero d’aquests dies.

NEVADES

Algunes zones de Grècia -especialment les illes, on milers de refugiats s’allotgen en tendes febles- han patit fortes nevades per primera vegada en anys. UNICEF continua reclamant que els refugiats i els migrants que romanen als camps de les illes, massificats i sense serveis, siguin traslladats a instal·lacions de l’interior més apropiades i segures. El tancament de les fronteres, que deixa persones retingudes, la lentitud de la presa de decisions polítiques, l’escassa coordinació entre països, la burocràcia i uns sistemes de protecció sobrecarregats estan dificultant les condicions de vida dels refugiats, actualment agreujades per l’onada de fred.

TEMPORADA DE GRIP

La massificació i l’aïllament precari fan que els refugis siguin especialment insalubres i facilitin malalties respiratòries que s’estenen ràpidament quan arriba el fred. A més, segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), ha començat la temporada de grip a Europa. A Bulgària, per exemple, des de finals del 2015 i principis del 2016, els punts de suport a les famílies i infants, els espais amics de la infància i els espais per a mares i nadons han passat de ser estructures inicials a instal·lacions prefabricades climatitzades i adaptades per a l’hivern o s’han traslladat com a estructures permanents. UNICEF està també distribuint roba d’hivern i altres subministraments especials per a dones i infants.