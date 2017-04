Primer any d’escola bressol: virus a dojo!

A l’hora de reincorporar-se a la feina després de ser pares, molts progenitors opten per portar la canalla a l’escola bressol. Molts hi arriben amb tan sols quatre mesos i amb un sistema immunològic encara immadur, cosa que els transforma en un imant de virus, un fet que amoïna, i molt, els pares i mares. Aquests virus, en paraules del cap de pediatria de l’Hospital Vall d’Hebron, Carlos Rodrigo, “no són ni beneficiosos ni perjudicials, sinó obligatoris”. Per què? Perquè tots els nens tenen infeccions per virus respiratoris i virus gastrointestinals -els que cursen amb vòmits i diarrea- els primers anys de la seva vida. “Tots”, subratlla el doctor Rodrigo. “L’únic que passa -continua-és que aquestes criatures van desenvolupant defenses (o immunitat) davant d’aquests virus i, quan el sistema immunològic ja produeix prou defenses per combatre els diferents virus que existeixen, els nens ja estan protegits i no es contagien tan fàcilment”.

LES TEMUDES ‘ITIS’

Al marge dels virus respiratoris, com el de la grip, i gastrointestinals, com el rotavirus, les infeccions més contagioses en aquesta primera infància són, sovint, força desconegudes. És el cas d’aquelles “que cursen amb febre i s’acompanyen d’una erupció a la pell, com l’herpesvirus tipus 6, el parvovirus B19 i diversos enterovirus”, explica Rodrigo. Abans de la vacunació massiva dels nostres dies, els més contagiosos eren el xarampió, la rubèola, la varicel·la i les galteres.

De virus en sap ja una mica l’Aran, que ara té 19 mesos. En fa vuit que va debutar a l’escola bressol. La seva mare, l’Emma Bouisset, recorda que durant els quatre primers mesos, i sobretot a l’octubre, el novembre i el desembre, el nen va estar força malalt. “Hem passat otitis (crec que ja en porta quatre), un parell de laringitis i gastritis, conjuntivitis, un boca-mà-peu i una mena d’acrodermatitis, que és una afecció a la pell molt espectacular però que, en el seu cas, i per sort, ni li picava ni li molestava especialment”. De totes, la pitjor per a l’Emma va ser el boca-mà-peu: “Va estar una setmana només menjant quatre o cinc iogurts al dia i fins i tot va estar més de 24 hores sense mamar perquè tenia la boca plena de llagues i ho passava fatal!”, explica.

En general, l’Aran ha fet molt poca febre “i en un parell de dies i gràcies als antibiòtics ja recuperava les energies”, apunta la mare. De totes maneres, el desembre va ser el pitjor mes: no va salvar-se ni una setmana de ser baixa, però ara, d’ençà que va començar el segon trimestre, els seus pares han notat una “certa millora”. De fet, no ha faltat a la llar d’infants des del 13 de febrer!

COM ES POT EVITAR

Aquesta millora a la qual es refereix l’Emma també la constata l’equip de l’escola bressol Pam i Pipa de Barcelona. “Durant el primer curs escolar és quan s’acostuma a patir més malalties; en el segon curs, estan més immunitzats i gairebé no es posen malalts”, diuen. La veterania és, per tant, un grau també en immunitat, però, com en tot, la prevenció és clau. “Quan a l’escola o en algun grup apareix algun virus és important que s’actuï ràpidament i amb fermesa. Els nens i nenes que estiguin malalts s’hauran de quedar a casa fins que es recuperin per evitar que els virus s’encomanin a altres companys”, expliquen.

Normalment, a les escoles bressol no accepten criatures amb febre, vòmits o diarrea, problemes per respirar, erupcions, conjuntivitis, malalties contagioses com la varicel·la, infeccions a la boca, cucs o lambliosi (o parasitosi intestinal). El sentit comú, però, actuarà com el millor barem. “Si tinc el nen sense febre però està fet un drap, jo no el porto a l’escola. En canvi, pot ser que faci febre el dia anterior (per reacció a una vacuna, per exemple, o per una otitis) i l’endemà, si està bé, l’hi porti”, explica l’Emma.

Una altra de les causes que fan que proliferin aquests virus a les escoles bressol és la convivència tan intensa que es dona en aquesta etapa, en què els mocs, la saliva, etc., flueixen de valent. “Tot i així, és determinant el sistema immunològic de cada nen o nena”, apunten des de Pam i Pipa. Amb el temps, l’equip ha constatat que “cada infant és diferent” i fins i tot poden dir que “n’hi ha molts que rares vegades es posen malalts”. Per minimitzar riscos, però, a l’escola tenen “molta cura amb la higiene” i vigilen que “el material sempre estigui net i no vagi d’una boca a l’altra”.