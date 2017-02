Els 5 grans reptes a què s'enfronten els infants

Segons una anàlisi realitzada per Coaching Club, centre especialitzat en teràpies grupals i en temes de família i infància, els joves d'avui dia han experimentat un procés d'acceleració de reptes vitals. Fruit d'això són recurrents les visites a teràpia que, segons dades del centre, han augmentat en un 120% per part de pares i de fills, que veuen com cada vegada resulta més complicat posar límits al descontrol.

Els infants i joves d'avui s'enfronten a molts reptes, però són 5 els que més afecten les seves vides:

Augment de l'agressivitat

'Bullying' o assetjament escolar

Sexualitat desinhibida

Problemes amb l'alcohol

Dependència de la tecnologia

Agressivitat i 'bullying'

Segons dades de l'Organització Mundial de la Salut, un 24,8% dels nens espanyols entre 11 i 18 anys pateixen o han patit assetjament escolar.

La directora i terapeuta de Coaching Club, Verónica RodríguezOrellana, explica que "no prendre mesures per corregir aquestes conductes en edats primerenques fa que els nens vagin adquirint un model de relació interpersonal tòxic i depredador, basat en la força i en la imposició, que va consolidant-se amb els anys".

Les consultes i teràpies es van incrementar el 2016 en un 90% sobre temes d'agressivitat i assetjament en edats compreses entre els 7 i els 17 anys.

Detectar aquests símptomes esdevé un factor clau per a la prevenció i lluita contra aquest assetjament.

Com podem detectar-ho des de casa? Existeixen algunes actituds comunes entre els nens que pateixen aquest tipus d'assetjament. Podràs detectar-ho en els menors propers a tu quan notis un especial canvi de conducta en el nen/adolescent, la víctima no vol anar a classe, pateix la síndrome del diumenge a la tarda, notes que té cops i blaus injustificats, mostra un alt grau d'irritabilitat i nerviosisme, experimenta canvis de caràcter, presenta tristesa injustificada, no té ganes de veure als seus amics ni de sortir de casa, perd sovint objectes com, per exemple, els diners per a l'esbarjo o pateix mals de cap i dolors abdominals.

"Cal tenir molt en compte que l'assetjament escolar no és un joc innocent. El 'bullying' en cap cas afavoreix l'enduriment del caràcter d'un nen, sinó que sempre constitueix una violació greu dels seus drets, degrada la seva dignitat com a ésser humà i pot tenir unes seqüeles difícils de restaurar en l'esdevenir vital de l'individu", explica la directora de Coaching Club.

Sexualitat desinhibida

D'altra banda, cada vegada són més recurrents les consultes de pares sobre temes de sexualitat i formació o educació sexual amb els seus fills quan tenen entre 10 i 16 anys.

El principal problema prové de la falta de maduresa que fa que es converteixin en jocs les mateixes relacions sexuals. Modes com la ruleta sexual fruit de l'avorriment mostren una falta d'educació sexual important. Els mateixos nens no ho veuen com a relacions, sinó com un pur joc, sense tenir en compte malalties de transmissió sexual, esquinçaments, embarassos i altres problemes derivats.

Problemes amb l'alcohol

Un altre dels temes recurrents en teràpia és el control de l'alcohol per part dels més joves. Cada vegada és més fàcil accedir a aquests productes, la gestió d'aquesta beguda és més descontrolada entre ells i arriben a tenir lloc casos tràgics, com s'ha vist recentment, desenllaços fatals i morts o comes etílics.

Verónica Rodríguez Orellana explica que "els adolescents veuen en l'alcohol un bitllet en primera classe a la desinhibició, a la gosadia, a la distensió; a una suposada llibertat sense barreres, la qual cosa constitueix tota una temptació fascinant".

Com totes les drogues, l'alcohol té un efecte divers i variable sobre la personalitat, i no solament sobre l'organisme. Hi ha qui es posa eufòric, hi ha qui es mareja, hi ha a qui lo ve molta son, hi ha qui es posa content i s'apropa a la persona que li agrada; també hi ha qui, per contra, es torna agressiu i es baralla fins i tot amb els seus amics.

"La sensació més immediata i perceptible és la de la desinhibició: converteix en lleugeres aquelles situacions que prèviament eren complicades d'afrontar i sociabilitza en grau extrem al bevedor. Observat així, sembla que el consum pogués ser avaluat positivament en el cas de persones sotmeses a exigències elevades, però no hi ha dubte que requereix un control estricte de la dosi ingerida", explica la directora de Coaching Club.

Dependència de la tecnologia

Segons Verónica Rodríguez Orellana, terapeuta, "la tecnologia està generant en els més petits, encara que en els adults també, una subordinació al món digital, i aquesta modalitat del multiprocés provoca veritable ressentiment i neguit en els pares, ja que consideren que tanta fragmentació de l'activitat, de la dedicació i de l'atenció incidirà negativament en el rendiment escolar dels fills".

Si bé l'addicció a internet i als dispositius digitals no està encara contemplada en l'última versió del 'Manual de diagnòstic i tractament dels trastorns mentals', existeixen estudis realitzats a diversos països que mostren una creixent i global preocupació sobre aquest tema, i ressalta un increment d'aquestes addiccions o de l'ús compulsiu dels mòbils i de les seves aplicacions fins a xifrar en 176 milions els usuaris amb aquest tipus de dependència.

"Cal destacar la manera com s'ha disparat el nombre d'aplicacions (apps) per als mòbils i les tauletes dirigides als nens. Jocs, xarxes socials, aplicacions de fotografia, etc., ofereixen solucions per a actes senzills de la vida quotidiana i noves maneres d'establir relacions amb els amics. No obstant això, el problema sorgeix quan la línia que separa l'ús de l'abús es torna prima i imperceptible fins a tal punt que els problemes que ocasionen superen a les solucions i la dependència aconsegueix uns límits que impossibiliten la nostra pròpia autogestió en absència d'aquestes ajudes tecnològiques", explica Verónica Rodríguez Orellana.

És important ressaltar que no totes les persones són susceptibles de desenvolupar una addicció, ja que per a això es requereix la presència d'una sèrie de factors, entre els quals destaca la vulnerabilitat i la predisposició particular de l'individu.

El principal tema abordat en les teràpies de 'coaching' familiar és la definició dels límits no com una cosa negativa, sinó com les regles que ordenen racionalment el consum de l'àmplia oferta tecnològica, de continguts i d'oci.

Com destaca Rodríguez Orellana, "els límits estan molt lluny de comportar, exclusivament, la sanció i la limitació. Suposen essencialment guiar, protegir, prevenir o aconsellar".