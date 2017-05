Com més educació en nutrició, millor mengen

Coincidint amb l'entrada en vigor de l'impost sobre les begudes ensucrades com a mesura per combatre l'obesitat, pren força l’informe 'Impacte de la formació nutricional sobre decisions alimentàries' –en el qual van participar més de 3.200 estudiants de secundària de 104 centres escolars de Barcelona ciutat– i que aporta dades sobre com es veuen modificades les decisions alimentàries a l’hora d’esmorzar després d’haver-los impartit un taller de formació sobre hàbits d’alimentació saludables.

En concret, els alumnes de primer d’ESO a Barcelona que van rebre el taller de nutrició van escollir per esmorzar aliments i begudes més saludables en comparació amb la primera de les eleccions que van realitzar, abans de fer el taller.

L’impacte va ser més alt en termes de reducció d’aliments no saludables (7,1%), en comparació amb les begudes no saludables (4,4%). Abans de fer el taller, un 75% dels escolars s’havien decantat per begudes no saludables ensucrades, amb una elevada càrrega calòrica.

Com destaca el Dr. Toni Mora, vicerector de Recerca, Innovació i Transferència de UIC Barcelona, “d'acord amb aquest experiment realitzat a les escoles de secundària de Barcelona s’ha demostrat que l’educació en nutrició té un impacte directe en la millora dels hàbits saludables”.

L’estudi, dirigit pel Dr. Mora, es va presentar el gener del 2016 en el marc de la presentació de la Càtedra Eurest d’Economia Pública de la Universitat que dirigeix.

Els responsables de l'informe van concloure, arran dels resultats de l'estudi, que seria important implementar més hores de formació dins les activitats escolars, però fent que els alumnes hi participin més. La idea no és que tan sols s’integrin els temes de nutrició a les lliçons. De fet, actualment ja es tracten de forma recurrent temes força coneguts com la piràmide dels aliments. La proposta passa per incorporar formació específica sobre nutrició a primària i donar rellevància al tema de les begudes ensucrades, de forma continuada i dins el conjunt de matèries.