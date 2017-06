Quines competències ha d'assolir la canalla?

Quines competències creieu que ha de tenir el vostre fill o filla perquè li vagi bé a la vida? Aquesta pregunta és l'eix d'una campanya que impulsa la Fundació Jaume Bofill i que fa una crida a la participació de pares i mares.

Preguntes com aquesta i moltes més formen part d’un nou projecte educatiu adreçat a les famílies: www.elMonDelEdu.cat. Amb les respostes que rebin de pares i mares volen crear una pàgina web plena de continguts interessants on tothom pugui aprendre a educar millor. En aquest espai sabreu què pensen altres pares i mares i podreu fer la vostra aportació de forma pública, per posar sobre la taula allò que més us preocupa per tal de millorar l’educació.

Qui és l’Edu?