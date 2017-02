Jornada de treball sobre l'epilèpsia

Mar de Somnis, entitat dedicada a l'organització d'activitats d'oci per a nens i joves amb epilèpsia, i l'Associació Amics de l'Epilèptic (AAEB) de Badalona organitzen el proper 10 de Febrer la jornada 'Panoràmica sobre l'epilèpsia', una acció divulgativa on destacats professionals oferiran informació actualitzada sobre les diverses alternatives terapèutiques que poden frenar la malaltia. La jornada explica, entre altres destacats experts, amb especialistes com el doctor Juan Luis Becerra Cuñat, neuròleg de l'Hospital Germans Trias i Pujol i coordinador assistencial de la Unitat d'Epilèpsia de Germans Trias, del gabinet de Vídeo-electroencefalograma (VEEG) i de la Unitat de Monitoratge perllongat, tot això en el marc del programa de cirurgia funcional de l'epilèpsia del centre; amb l'expert Hari Bathal de l'Epilèpsia Russi Institut, neuròleg i epileptòleg del Centre Mèdic Teknon, i Miguel Ley Nácher, neuròleg clínic en la Unitat d'Epilèpsia del Servei de Neurologia de l'Hospital del Mar. La trobada, que tindrà lloc a partir de les 18h, se celebrarà a l'auditori de l'Hospital Municipal de Badalona i serà moderat per José Luis Domínguez, membre de Mar de Somnis.

La incidència anual d'epilèpsia és d'entre 12.400 i 22.000 casos nous cada any a Espanya, amb unes xifres lleugerament superiors quan parlem d'infants d'entre 6 i 14 anys (3,7/1.000 habitants)

Campanya en 9 ciutats espanyoles

La jornada divulgativa forma part de lacampanya 'Panoràmica sobre l'epilèpsia', xerrades presencials en les quals s'ofereix informació fiable a pacients i familiars sobre els diferents tractaments disponibles en l'actualitat.

La campanya compta amb la coordinació tècnica de Mar de Somnis, entitat que forma part de la Federació Espanyola d'Epilèpsia (FEDE), organització col·laboradora d'aquest projecte formada a partir d'11 associacions amb més de 3.200 socis a nivell nacional.

Teràpies per a pacients amb epilèpsia

L'epilèpsia és un dels trastorns neurològics més freqüents i constitueix la primera causa de consulta en qualsevol servei de neurologia i la seva existència és paral·lela a la història de l'home. El codi d'Hammurabi, en l'antiga civilització assíria 1.500 anys aC, ja es parlava de persones amb epilèpsia. I a Grècia se la va anomenar "la malaltia sagrada" ja que els grecs pensaven que els déus posseïen el cos del malalt (epilèpsia en grec significa 'ser pres des de dalt') quan aquest patia una atac epilèptic generalitzat. No és fins al segle XIX, de la mà del neuròleg anglès John Hughings Jackson, que comencen les investigacions per al tractament de la malaltia.

Actualment existeixen diferents teràpies que milloren la qualitat de vida del pacient i permeten la reducció al màxim dels efectes secundaris de procés epilèptic. L'epilèpsia afecta a cada pacient de manera diferent i amb aquesta campanya es pretén informar sobre les diferents opcions amb l'objecte que el pacient tingui una panoràmica en la qual poder situar-se.

El 75-80% dels malalts amb epilèpsia es controlen bé amb medicació durant els dos primers anys després del diagnòstic

Les teràpies existents són:

Medicació: amb fàrmacs antiepilèptics que eviten les crisis.

Cirurgia: quan el pacient no respon als fàrmacs.

Estimulador del nervi vague: implantació d'un element de la grandària d'un marcapassos que permet reduir el nombre i intensitat de les crisis.

Dieta cetogenètica: dieta estricta que consisteix en la ingestió d'aliments rics en greixos i baixos en carbohidrats, proteïnes i calories.

La investigació sobre l'epilèpsia avança gràcies a l'impuls de pacients, associacions, equips mèdics, hospitals i laboratoris. Les novetats i nous tractaments seran comentats el dia 10 a l'Hospital Municipal de Badalona.