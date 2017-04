Bons hàbits i recerca per a una alimentació millor

La Fundació Alícia presenta avui els projectes, investigacions, treballs i accions que està duent a terme en col·laboració amb hospitals, entitats privades, institucions públiques i centres de recerca per millorar l'alimentació de les persones. Sota el títol 'Millor menjar, més salut', la jornada, que arriba a la tercera edició, se celebra a l'Auditori de la Pedrera.

La trobada, organitzada per la Fundació Catalunya-La Pedrera, té l’objectiu d’oferir una perspectiva integral de les actuacions que desenvolupen els professionals de la Fundació Alícia, tant en el camp de la difusió dels bons hàbits alimentaris entre la població en general com en la millora de l'alimentació de col·lectius amb necessitats especials. També inclou una presentació de les investigacions científiques relacionades amb la salut que compten amb la participació de la fundació.

Es presenten 12 projectes sobre recerca clínica en alimentació i salut

Al llarg de la jornada es presentaran un total de 17 projectes vinculats a la millora de la salut, amb quatre taules rodones: recerca clínica en alimentació i salut, bons hàbits per a infants i joves, publicacions per menjar millor i respostes culinàries a situacions especials.

Recerca clínica en alimentació i salut

Un dels treballs que es donarà a conèixer en el marc de la jornada és l’estudi clínic, que s’està duent a terme en col·laboració amb l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, per millorar l'acceptació dels aliments dels infants afectats per un càncer. El projecte es basa a canviar la preparació i la manera com es presenten i s'elaboren els aliments per disminuir el rebuig del menjar que pot provocar el tractament de quimioteràpia, i ajudar d'aquesta manera a millorar l'estat nutricional i general dels infants en aquesta situació.

Es donarà a conèixer la tasca que fan en bons hàbits per a infants i joves i per trobar respostes culinàries per a situacions especials

En el camp de la recerca en alimentació i salut, també es donarà a conèixer la investigació feta amb l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (Idibaps) sobre els efectes beneficiosos de la quinoa en la prevenció de la Diabetis Mellitus tipus 2; així com l’estudi que s’està duent a terme amb l’Hospital de Mataró sobre com adaptar l’alimentació tradicional a ancians amb disfàgia.

Vuit volums

En poc més d'un any, Alícia ha col·laborat en diverses publicacions adreçades a millorar l'alimentació de la població general o de col·lectius específics. Un dels nous volums que es presentarà és la quarta guia de la col·lecció 'Menjar durant el tractament del càncer', elaborada conjuntament amb l'Institut Català d'Oncologia i impulsada per la Fundació Catalunya-La Pedrera. En aquest cas, són recomanacions dieteticoculinàries per als afectats de càncer de cap i coll.

Pel que fa a la resta de publicacions que es presentaran, destaca 'La cuina dels llegums', publicada amb l'Editorial Planeta; la 'Cuina sana amb el mètode del plat', de l'Editorial Amat; la 'Guia pràctica de gastronomia triturada', feta amb l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), o la "Guia per a una alimentació infantil saludable i equilibrada", de l'Hospital Sant Joan de Déu.

Bons hàbits des de petits

Per a Alícia, educar en bons hàbits és clau per gaudir d'una bona alimentació i, per tant, una salut millor. Entre els exemples que es donaran a conèixer hi ha l'aposta del Col·legi Oms i de Prat de Manresa, per convertir-lo en model d'escola saludable, dotant d'eines la comunitat educativa per educar en estils de vida sans a l'hora de promoure l'alimentació sana, sostenible i bona.

Un altre dels projectes presents a la jornada serà el que s'està realitzant amb la Fundació Tomillo de Madrid per promoure els bons hàbits entre els joves en risc d'exclusió social amb una metodologia basada a fomentar el seu empoderament sobre la seva alimentació.

Respostes culinàries per a col·lectius especials

Pel que fa a la millora de l’alimentació per a col·lectius especials, en el marc de la jornada es donarà a conèixer el projecte que s'està duent a terme amb l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona per convertir el centre sanitari també en hospital de referència en alimentació. La Fundació Alícia ha posat al servei de l'hospital la seva experiència per ajudar a renovar el servei de cuina amb l'objectiu de fer més atractives les dietes restrictives dels nens i nenes ingressats.