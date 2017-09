El retorn a l’escola, un problema econòmic

Ha arribat la fi de l’estiu i el mes de setembre està íntimament relacionat amb l’acabament de les vacances i ‘el retorn al col·legi’, que per als menors és un gran moment d’il·lusió per retrobar-se amb els amics i els professors, canviar de curs i aula i iniciar les activitats extraescolars. Per als seus pares, no obstant això, significa tornar al treball, a la rutina, a l’estrès del dia a dia, fer malabars per conciliar la vida laboral amb la familiar i sobretot un gran desemborsament econòmic que alguns no poden assumir.

Segons l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), el curs 2017/2018 suposa per a una llar mitjana el desemborsament de fins a 1.212 euros. Aquesta despesa dependrà del tipus de centre educatiu –pot haver-hi una diferència entre un de públic i un de privat de més de 3.000 euros– i de l’etapa escolar en la qual es trobi el menor, ja que mentre que el cost total anual més elevat és el de Primària, que ronda els 1.368 euros, el més econòmic és el de Batxillerat, on es redueix a 1.073 euros. Les despeses que es tenen en compte a l’hora de fer aquest càlcul inclouen la matrícula i la quota mensual per als col·legis privats o concertats, els llibres de text –una família espanyola hi gasta uns 201 euros de mitjana–, el menjador escolar, el transport, la roba o uniforme i el material escolar. Hi podem afegir també les quotes que es paguen per formar part de les associacions de mares i pares d’alumnes (AMIPA).

Consells

Alguns consells que podem seguir per tal d’estalviar-nos uns doblers en aquesta entrada de curs serien:

Anar a fer les compres a aquelles superfícies o establiments que sabem, tant per la pròpia experiència basada en anys anteriors com per la de persones properes al nostre entorn, que són més econòmics i aprofitar les campanyes i promocions que ens ofereixen. A més, si les compres del material es fan al juny o al juliol, pot suposar fins a un 12% d’estalvi. Estalviarem molt si no compram coses de marques, de dibuixos o personatges de moda en carpetes, motxilles o estoigs. Fer intercanvi de llibres de text amb familiars o coneguts. També hi ha moltes escoles que, a través de l’associació de pares del col·legi o bé ho fa el mateix centre, realitzen préstecs gratuïts dels llibres de text o pagant una petita quantitat. L’únic inconvenient és que aquests llibres no es poden fer malbé i els alumnes no poden subratllar ni fer els exercicis al llibre en cas que fos necessari, ja que, una vegada acabat el curs, els han de tornar. Hi ha també pàgines web en què s’ofereixen llibres de segona mà a preus més baixos, com per exemple milanuncios o vibbo. Fins i tot hi ha pàgines web en què pots llogar els llibres, com a la coneguda Amazon. També és molt aconsellable revisar el material de l’any anterior per saber què es pot aprofitar, ja que potser tenim llibretes sense acabar, carpetes que es poden reutilitzar... Aprofitar les darreres rebaixes i descomptes per adquirir la roba i el calçat a preus més baixos. No ens hem d’oblidar de sol·licitar les beques que ofereix la Conselleria d’Educació, així com altres institucions, perquè aquestes ajudes en transport o menjador poden suposar un estalvi considerable. I també revisar bé a què es destinen els dobles de les quotes que es paguen al centre, ja que hi ha alguns pagaments que reclamen els centres públics i concertats que són aportacions voluntàries i no obligatòries com ells anuncien, com seria en alguns casos l’agenda escolar.

Innovacions

Per altra banda, cal dir que cada vegada més col·legis, tant centres públics com concertats, són conscients dels preus tan elevats dels llibres de text i, davant això, han optat prendre mesures per compensar-ho, com per exemple elaborar ells mateixos els quaderns i a principi de curs donar-los o fer-los amb els alumnes, crear el seu propi material d’estudi i fer ús de les noves tecnologies per obtenir els continguts necessaris. Un exemple d’això és la realització de blogs interactius, fitxes, murals... on són els estudiants els que renoven i creen el contingut.

Així mateix, altres centres han començat una lluita contra els llibres de text, perquè plantegen un ensenyament descontextualitzat, rígid i uniformador, i han optat per una pedagogia alternativa en la qual no hi ha assignatures ni llibres sinó llibertat per als alumnes. Aquesta metodologia afavorirà que l’estudiant adopti un paper més actiu en la seva formació i una correcta observació i seguiment per part de professors i pares.

Xisca Aguiló és pedagoga