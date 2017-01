L’art viatja a l’aula en una maleta ben especial

Promoure la presència de l’art a les escoles. Aquest va ser el punt de partida d’una experiència que està resultant “molt il·lusionant” per a l’ACVic Centre d’Arts Contemporànies. Fa uns mesos van idear una maleta pedagògica amb l’objectiu de “facilitar als educadors uns materials senzills i lleugers per dur algunes de les experiències a l’aula”, explica Maite Palomo, gerent del centre. La primera gran sorpresa, però, ha sigut que la “proposta” ha desbordat l’àmbit d’actuació “més comarcal” i, “per a sorpresa i satisfacció nostra”, ja són més d’una vintena d’escoles que han sol·licitat poder-la fer servir, de llocs tan diversos com Badalona, Canovelles, Sabadell, Girona, Lleida o Ripoll.

Amb el nom Art+Escola+Llum, la maleta conté estris i materials per desenvolupar activitats educatives, artístiques o lúdiques sobre la llum. És fàcil jugar amb les llums i ombres, canviar el color dels objectes, entendre la síntesi de colors, conèixer els primaris i els secundaris, generar ambients i paisatges, filtrar la llum, construir formes... Un llarg etcètera que és fàcil d’emprar perquè s’acompanya de minillanternes amb tecnologia led i suport trípode, filtres, una pantalla blanca i una guia d’ús i suggeriments.

VOCACIÓ GLOBAL

La maleta “se cedeix gratuïtament als centres que ens ho demanen i, ara mateix, ja tenim demanda fins pràcticament el mes de maig”, explica Palomo.

Precisament, un dels èxits d’aquesta experiència és que, tot i haver nascut en el context de la quarta edició del programa Art i Escola, s’hi han interessat escoles que no participen habitualment dels cicles de l’ACVic. Això ha brindat “l’oportunitat d’obrir encara més la participació i la cooperació”. De fet, un dels retorns més valuosos de la cessió de la maleta és “la fitxa que enviem a les escoles i que, un cop emplenada, ens permet bolcar-la a la nostra pàgina web i tancar aquest cicle de compartir i intercanviar experiències noves i diferents”.

L’ART A L'ABAST DE TOTHOM

Art i Escola és un projecte anual un dels objectius de la qual és promoure el coneixement de l’art i establir “una xarxa de col·laboracions” entre diferents entitats de les arts i de l’educació, segons expliquen els responsables de la iniciativa. Aquesta darrera edició es vehiculava entorn de la llum. Això explica que el contingut inicial de la maleta hagi girat sobre la màgia de les fonts lumíniques. Precisament al llarg del curs 2014-15 s’han realitzat fins a 35 projectes diferents en la trentena de centres educatius adherits al programa.

L’ACVic Centre d’Arts Contemporànies és un equipament cultural públic on es promou la creació, la investigació i producció de propostes vinculades a l’art contemporani. Està impulsat per l’Ajuntament de Vic i el departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i el gestiona H. Associació per a les Arts Contemporànies. “La satisfacció de la maleta pedagògica és doble”, explica Maite Palomo, gerent del centre, perquè, a banda de l’excel·lent acollida, fomenta una de les missions del centre: “Interactuar amb artistes i actors culturals per motivar la relació entre educació, territori i interacció social i sumar nous públics a les activitats artístiques”.e