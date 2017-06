Dormir tota una nit, el gran repte de pares i mares

Cada any, pares i mares de tot el món acudeixen a Internet per resoldre dubtes recurrents sobre la paternitat. Durant el 2016, més d'1,2 milions de recerques online van estar vinculades apreocupacions paternes, segons es desprèn d'un estudi realitzat per Sanitas, a través de la seva matriu, Bupa. Aquesta investigació -amb dades del Regne Unit, Austràlia, Hong Kong i Espanya- mostra com les inquietuds dels pares són globals. En diferent ordre, els progenitors dels quatre països s'interessen per temes com el dormir una nit de tirada, com quedar-se embarassada o com ser millor pare o mare.

Aquest és l'ordre de recerca dels espanyols. El com dormir una nit sencera és la situació que més preocupa als pares, amb més de 6.000 consultes al mes. Les consultes sobre com quedar-se embarassada ocupen el segon lloc en el rànquing espanyol d'inquietuds paternes, amb 5.400 recerques mensuals. Altres inquietuds parentals estan relacionades amb la lactància, com conviure amb l'estrès de ser pares o com fer que el nadó sigui nen o nena.

La investigació realitzada per Sanitas posa de manifest que els progenitors tenen la necessitat de buscar respostes a preguntes recurrents. Per això la companyia ha desenvolupat una guia amb consells pràctics i realistes per afrontar aquestes i altres situacions habituals per a pares i mares. "Tots els pares es preocupen i senten ansietat en algun moment. Com a pares, tots ens pressionem molt per ser la mare o el pare perfecte, però la veritat és que no existeix aquest concepte. Tots els pares som imperfectes", comenta el doctor Iñaki Ferrando, director de Comunicació Mèdica de Sanitas. "Acceptar que algunes coses no sortiran com un vol, riure's d'un mateix i demanar ajuda quan sigui necessari són alguns dels secrets d'una paternitat més feliç", afirma Ferrando.

Una alimentació que inclogui aliments rics en ferro, l'exercici a l'aire lliure i sol·licitar ajuda per gestionar la pressió, alguns dels punts clau per gaudir de la paternitat

Partint d'aquesta premissa, Sanitas posa a la disposició dels pares la Guia dels Pares Imperfectes amb la intenció d'ajudar a resoldre els seus dubtes i assumir les seves possibles fallades amb esportivitat. Algunes dels suggeriments recollits en aquesta guia pràctica són els següents: