El cinema compromès arriba a l'aula

Dins del programa ‘Filmoteca per a les escoles’, dels serveis educatius de la Filmoteca de Catalunya, l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), la subdirecció general de Memòria, Pau i Drets Humans, i el departament d’Ensenyament impulsen per segon any consecutiu el cicle ‘Cinema, memòria, pau i drets humans’, que tindrà lloc entre l’octubre del 2017 i el maig del 2018.

El programa ‘Filmoteca per a les escoles’ té l’objectiu de fomentar l’interès d’infants i joves pel cinema, així com formar els espectadors del futur posant en valor el patrimoni cinematogràfic català i internacional. Amb l’impuls d’un cicle propi sobre memòria, pau i drets humans, el Govern aposta per fomentar la reflexió crítica sobre els drets humans, donar a conèixer els aspectes formals i de contingut del missatge audiovisual per a desenvolupar una mirada crítica i impulsar la transformació social per al canvi.



Aquesta és la programació del cicle ‘Cinema, memòria, pau i drets humans'.Cada sessió consisteix en una selecció de curtmetratges i fragments de pel·lícules coincidint amb una data rellevant:



17 octubre 2017 . Dia Internacional d’Erradicació de la Pobresa

24 novembre 2017 . Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona

12 desembre 2017 . Dia Internacional dels Drets Humans

25 gener 2018 . Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de l’Holocaust

21 març 2018 . Dia Internacional de l’Eliminació de la Discriminació Racial

27 abril 2018 . Dia Internacional de la Seguretat i la Salut en el Treball

17 maig 2018. Dia Internacional contra la Discriminació per Orientació Sexual i I dentitat de Gènere

Podeu consultar la programació sencera de ‘Filmoteca per a les escoles’ aquí