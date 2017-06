Un equip català guanya la 2a edició de l'Audi Creativity Challenge

L'equip DIP Team, dels instituts Montsacopa d'Olot (Girona) i Priorat de Falset (Tarragona) i del col·legi Montserrat de Barcelona, ha estat el guanyador de la 2a edició de l'Audi Creativity Challenge,la competició d'idees creatives impulsada per Audi per fomentar el pensament innovador entre els adolescents i promoure solucions a reptes de la societat actual.

En aquesta 2a edició, desenvolupada durant el curs 2016-2017, el repte plantejat als equips participants ha estatcom innovar en el sector cultural, amb temàtiques relacionades amb les noves vies de creació, els nous formats de consum, les noves experiències i els nous espais de relació amb la cultura.

El premi consisteix en un curs de creativitat i innovació disruptiva d'un mes a Silicon Valley

El projecte Wherever You Want, de l'equip DIP Team, ha resultat guanyador de la final disputada a Madrid, on han participat els 10 equips finalistes seleccionats després de diferents fases classificatòries entre els 353 equips inscrits. El projecte proposa la creació d'una plataforma digital per compartir concertsmusicals en directe amb realitat mixta interactiva.

Els integrants de l'equip guanyador (Lidia, Joan, Nil i el seu 'driver') viatjaran a finals de juny a Silicon Valley, bressol de la innovació i la tecnologia a nivell mundial. Durant tot el mes de juliol faran un exclusiu curs de creativitat i desenvoluparan amb més profunditat el projecte guanyador.