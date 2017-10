Xats de pares i mares. Seny i criteri

Les noves tecnologies han canviat les relacions socials i s'han convertit en una eina imprescindible en el dia a dia de les persones. Aquesta situació també es trasllada a l'entorn dels col·legis, on cada vegada són més els pares i les mares que formen part dels grups de xat de l'escola.



La finalitat dels grups de xat és que pares i mares disposin d'un canal de comunicació ràpid per estar informats sobre tot el que tingui a veure amb els seus fills. I és que aquests grups de xat escolars poden ser una excel·lent eina si s'usen correctament. El problema no és tant la tecnologia, sinó el mal ús que algunes famílies en puguin fer.

Com utilitzen algunes famílies el WhatsApp de la classe dels seus fills?

La funció d'aquest tipus de solucions no és altra que gestionar temes rigorosament educatius. No s'han desenvolupat amb l'objectiu d'enviar informació personal al grup, generar rumors o produir un bombardeig d'imatges o missatges que acaben saturant gran part dels membres del grup. En aquest sentit, han sorgit aplicacions específiques, com 'qids', conscients de la necessitat de reflexionar sobre com els usuaris/pares poden millorar la seva comunicació i convertir aquests grups en una oportunitat per originar un acostament amb l'escola. Així, des d'aquesta plataforma fixen alguns consells i bones pràctiques en l'ús dels grups de WhatsApp escolars.