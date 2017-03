Menjadors com a espais educatius

Recentment s'ha presentat el projecte educatiu 'Servim-nos com a casa', que neix amb l'objectiu d'ajudar a transformar els menjadors escolars en una escola de salut on s'adquireixen bons hàbits alimentaris. La iniciativa, implantada en fase de proves per l'empresa 7 i TRIA a una trentena d'escoles de Catalunya des del curs passat, continua creixent a noves escoles aquest curs 2016-2017. 'Servim-nos com a casa' és un nou projecte educatiu que es fonamenta en el fet que els nens i nenes se serveixen a si mateixos o entre ells en l'espai de menjador escolar. Aquest hàbit potencia el procés de creixement i adquisició d'autonomia dels infants en el moment de l'àpat creant un espai d'aprenentatge, convivència i participació on els nens i nenes són els actors principals de l'acció educativa. La proposta cerca un menjador més participatiu per als prop de 7.000 alumnes de Catalunya, que, a més de gestionar el seu temps de lleure, són actius en la gestió del seu àpat diari.

Autonomia i relació social

La iniciativa ajuda els infants a tenir un major benestar emocional perquè esdevenen protagonistes de l'acció educativa del menjador escolar. En primer lloc perquè servint-se ells mateixos guanyen en autonomia i en segon lloc es fomenta la cohesió de grup i es potencia la relació amb els companys i companyes. El projecte funciona amb èxit a tots els centres en què s'aplica i compta amb la implicació de l'equip de monitoratge i de cuina, l'escola i la família, que són part activa de l'engranatge. Els infants estan acompanyats en aquest temps d'aprenentatge en què els monitors i els equips de cuina passen a ser referents i els orienten.

Punt de partida

L'any passat l'Agència de Salut Pública de Catalunya va presentar el document 'Acompanyar els àpats dels infants. Consells per a menjadors escolars i per a les famílies', que va tenir un ampli ressò en el sector de l'educació. Des de l'empresa 7 i TRIA es van recollir les propostes del document i han treballat amb nutricionistes i pedagogs per donar forma al projecte 'Servim-nos com a casa'. La iniciativa s'articula a partir de la pedagogia invisible que treballa de forma implícita aquells actes que, sense adonar-se'n, comporten l'aprenentatge de continguts, procediments i actituds i la pedagogia de l'exemple com a eina que posa l'accent en l'actitud i en la comunicació de l'educador com a referent per assolir la seguretat afectiva que necessiten els infants.