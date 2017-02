mSchools inspira nous talents tecnològics

Barcelona es prepara per acollir el YoMo -The Youth Mobile Festival-, una trobada que donarà a conèixer a milers de nois i noies de 10 a 16 anys les possibilitats de les carreres professionals dels sectors STEAM (ciència, tecnologia, enginyeria, arts i matemàtiques) en un món on cada vegada pren més importància la tecnologia mòbil. “El YoMo és una oportunitat única per experimentar de primera mà amb la ciència i la tecnologia, per enamorar-se de les vocacions tecnocientífiques que s’estan consolidant com el futur per als nostres joves, i per veure com les institucions, els centres de recerca, les empreses i els professionals del nostre país desenvolupen projectes científics de referència”, explica Albert Forn, director de mSchools.

I és que el programa que impulsa la Mobile World Capital Barcelona, en col·laboració amb la GSMA, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, tindrà una presència destacada a l’esdeveniment. “La iniciativa es dirigeix principalment als joves, per estimular-los a entendre l’ecosistema de la tecnologia i viure experiències úniques en la ciència. Però també tindrem espais per als docents i altres professionals de l’aprenentatge on podran trobar recursos educatius, tallers pràctics i sessions informatives sobre les novetats més interessants”, detalla Forn.

DIVULGACIÓ EDUCATIVA

Per mostrar la revolució pedagògica de la implantació de les tecnologies digitals a l’aula, mSchools comptarà amb dos espais dinàmics. El primer, l’Aula mSchools, es traduirà en un auditori amb sessions divulgatives sobre innovació educativa i experiències transformadores de l’ensenyament a través de les tecnologies digitals. Estaran conduïdes per institucions del sector educatiu com l’European Schoolnet, la Unesco i altres centres de recerca (Crecim, Science on Stage), mentre que mSchools en farà d’altres d’específiques sobre aprenentatge mòbil.

I la Zona de Tallers constarà de diverses zones expositives on diferents docents de Catalunya explicaran la feina que han fet a les aules aprofitant la tecnologia i tot allò que les noves metodologies pedagògiques permeten. En aquests tallers interactius es donaran a conèixer les iniciatives que es porten a terme dins del programa mSchools, com ara el Mobile History Map, el Toolbox, l’Edu_Hack o l’App Education.

“Hem convidat docents d’escoles de Catalunya que participen en el YoMo i l’mSchools perquè vinguin a explicar als altres docents el que estan fent amb mSchools i per què els ha permès millorar la seva docència. D’aquesta manera, podran veure exemples reals i aprendre’n, de manera que enriqueixen el seu coneixement professional. Tindrem experiències increïbles, fetes per tot el territori gràcies a l’esforç dels docents que les han dut a terme”, avança Forn. El YoMo també comptarà amb espectacles i demostracions dissenyades per motivar els nens i joves i fomentar la seva curiositat per la tecnologia.

“Esperem donar una experiència inoblidable als 20.000 nois i noies que vindran al YoMo, per animar-los a decidir-se per alguna carrera tecnològica o científica i perquè s’apassionin veient com la tecnologia pot millorar la vida de tothom. Si, a més, podem engrescar els docents assistents amb eines, recursos i experiències que els ajudin en la seva feina, estarem molt satisfets”, assenyala Forn. El YoMo Barcelona obrirà les portes com a part del GSMA Mobile World Congress del 27 de febrer al 2 de març al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona.