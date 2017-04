Palau Macaya de l'Obra Social La Caixa, la Fundació El Llindar i la Red Española de 2ª Oportunidad han presentat els resultats del cicle de reflexió 'Escoles de Segona Oportunitat a Espanya. Un model innovador'. Els resultats del procés de reflexió extrets dels seminaris demostren la necessitat de fer un canvi en l'enfocament de les polítiques educatives al nostre país per afrontar les altes taxes de fracàs i d'abandonament escolar.

Al llarg de tres seminaris de treball una cinquantena d'experts vinculats al món educatiu, social, empresarial, de l'administració pública i els mateixos joves han apuntat quins haurien de ser alguns dels eixos de treball a tenir en compte per poder donar una resposta eficient i equitativa per a aquells adolescents i joves que han abandonat el sistema educatiu o corren el risc de fer-ho. Aquests eixos estan relacionats amb una política educativa valenta, que aposti per la flexibilitat metodològica, la personalització d'itineraris formatius més llargs que alternin formació i treball, que generi aliances amb el món empresarial i aprofiti les oportunitats que ofereix el sector digital, entre altres.

El repte ha estat plantejar noves propostes metodològiques per afrontar l'abandó escolar i l'atur d'adolescents i joves que, sense formació ni/o ocupació estan deslligats de la societat

Aquest procés de reflexió contribueix de manera significativa a diferents dinàmiques a favor d'aquest canvi educatiu. Cal destacar que a Catalunya, les administracions públiques estan multiplicant les iniciatives a favor de models de noves oportunitats.

A nivell nacional José María Usón, president de la Red Española d'E2O i Marc Martín, director de l'E2O de Tolosa i representant de la Xarxa Francesa d'E2O, acompanyats per una delegació d'una vintena d'Escoles de Segona Oportunitat de França i d'Espanya, han compartit experiències per obtenir el reconeixement d'aquest model educatiu. La xarxa francesa 'Les écoles de la deuxième chance', creada el 2005, va aconseguir el reconeixement de l'estat francès i l'ampliació del nombre de joves beneficiaris, de 1.400 a 15.000 per any.

Un acord històric

Després de la clausura de l'acte, els responsables d'El Llindar i la Red Española de 2ª Oportunidad van signar per primera vegada un Acord de Col·laboració amb la vintena d'Escoles de Segona Oportunitat de França i d'Espanya presents a favor de nous plantejaments educatius i de l'equitat educativa a Europa.

Els seminaris 'Escoles de Segona Oportunitat a Espanya. Un model innovador' han estat impulsats pel Palau Macaya de l'Obra Social La Caixa i organitzats per la Fundació El Llindar, juntament amb la Red Española de 2ª Oportunitat. Es tracta d'un projecte que ha estat seleccionat en les convocatòries del Palau Macaya, i persegueix l'objectiu de donar suport a iniciatives innovadores que siguin capaces de crear nous models sostenibles i aplicables a la nostra societat.