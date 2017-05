Art i creativitat

'Art i Escola' és un programa impulsat el 2011 per ACVic Centre d’Arts Contemporànies, el Centre de Recursos Pedagògics d’Osona i H. Associació per les les Arts Contemporànies (H.AAC) amb l'objectiu de promoure i posar en valor la presència de l’art als centres educatius. És una iniciativa que es desenvolupa conjuntament amb els centres d’educació infantil, primària i secundària que s’hi adhereixen i que estableix una xarxa de col·laboracions entre aquests i institucions que treballen des de l’àmbit de l’art i l’educació. Els centres participants són principalment d’Osona, però també del Ripollès, del Vallès Oriental, Vallès Occidental, Bages, Moianès i Solsonès. El nombre de centres participants sobrepassa a l'actualitat la trentena amb uns 3.300 alumnes implicats.

La presentació dels projectes del programa 'Art i Escola', ara fa uns dies, va reunir 29 dels 31 centres educatius que hi participen aquest curs. En total, uns 2.000 escolars van assistir a les diferents exposicions que es van dur a terme durant tres dies a la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya i en les quals “els alumnes van explicar els moments més importants de la creació de cada projecte des del seu punt de vista”, com comenten des d'ACVic Centre d'Arts Contemporànies.

Durant les presentacions, els alumnes van disposar de 10 minuts per explicar a altres escolars “l'experiència viscuda durant la realització de cada projecte”. “Es tracta d'una exposició que han de preparar els alumnes ja que ells en són els protagonistes”, valoren des d'ACVic. De fet, els professors, tan sols els acompanyaven i no hi van intervenir. Alguns d'ells van optar per completar les presentacions amb elements o creacions que han fet. L'activitat té també un objectiu metodològic ja que “es convida als centres a fugir de les presentacions tradicionals i innovar”. “Així, aquest any hem tingut alumnes que han representat el seu projecte, és a dir, han optat per exposar-lo de manera més performàtica”.

Trobada de professors

A banda de les presentacions, també es va dur a terme una trobada dels professors que participen al programa 'Art i Escola' i que va aplegar una seixantena de docents a la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya on “han posat en comú les seves valoracions, metodologies, resultats, etc, respecte la iniciativa“. “Això ens va molt bé per establir xarxa entre els professors i centres, que és un altre dels objectius del programa”, afirmen des de l'organització. Tots els professors que participen al programa compten amb el suport d'un equip d'assessors, format per una trentena de professionals i entitats vinculades al món de l'art que, de manera desinteressada, fan una tasca d'acompanyament dels projectes.

El programa 'Art i Escola' ha comptat aquest any amb una adhesió rècord de 31 centres i la participació de prop de 3.300 alumnes d'infantil, primària i secundària, la majoria d'Osona, però també d'escoles del Moianès, Ripollès, Vallès Oriental, Bages i Solsonès. A més, i per primera vegada, hi ha participat una escola bressol, La Pitota de Prats de Lluçanès. El programa viurà el colofó d'aquesta sisena edició aquest dijous, amb la inauguració ART + ESCOLA + CAOS amb una mostra dels treballs realitzats als centres educatius participants a ACVic Centre d’Arts Contemporànies.