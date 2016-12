La picor, un símptoma que afecta un 20% de les embarassades

Les variacions hormonals i fisiològiques durant l'embaràs poden provocar múltiples canvis a la pell com tibantor, les típiques estries, taques, un augment del borrissol o més sudoració. Un altre dels símptomes freqüents durant l'embaràs és la picor que es produeix per l'estirament de la pell i que pot arribar a ser molt molesta. I és que durant aquests mesos la pell de la dona pot arribar a estirar-se fins a 10 vegades la seva extensió normal.La picor és un símptoma que es calcula que pateixen un 20% de les dones embarassades, i apareix especialment en el tercer trimestre de gestació. Principalment es localitza a la panxa, quan la pell s'està estirant. També pot tenir un origen hormonal, ja que l'augment d'estrògens fa que la pell piqui.Normalment, aquesta picor sol respondre adequadament als tractaments tòpics i desapareix després del part. Algunes de les mesures per pal·liar la picor durant l'embaràs són:

Hidratar la pell . L'ús de cremes, olis o sèrums hidratants per a la pell ajudarà a calmar la tibantor i afavorir l'elasticitat, i reduirà d'aquesta manera les molèsties.

No és recomanable perllongar la dutxa o el bany i és preferible fer servir un sabó neutre.

Evita la sequedat ambiental . Posa recipients amb aigua o humidificadors a les habitacions de casa. Les plantes també t'ajudaran a mantenir la humitat a la llar.

Fes serir roba de teixits naturals com cotó o lli. Els teixits sintètics poden ser irritants i dificulten la transpiració de la pell, i afavoreixen la picor o l'aparició de granets.

Oblida't dels excitants. El cafè o el te augmenten el nerviosisme i poden incrementar les picors.