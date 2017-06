Com afrontar un divorci positivament

A priori la paraula divorci i positiu, semblen completament oposades. Més dolguts estiguem amb les circumstàncies que ens van portar al final de la nostra història d'amor, més difícil serà trobar quelcom positiu en tot això. Quan les il·lusions es trenquen, quan el projecte que teníem fracassa, passem per moments negres d'introspecció. Sé que després d'un gran fracàs és normal sentir-se aclaparat i tenir por de tornar a confiar en les persones o fins i tot en tu, o en la vida mateixa.

¿Un es va casar i no va funcionar?

• Posa sobre la taula tots els teus assumptes econòmics, intenteu arribar a acords si els dos treballeu perquè cadascun pugui aportar el que necessita per començar de nou sense ser un paràsit per a l'altre. La venjança, la ira, la ràbia han d'estar fora de la taula de negociació, perquè a més de complicar les coses i allargar-les en el temps, et farà dependent d'aquesta persona. I això és el que precisament hauríem d'evitar.

• Si no tens fills, és el moment de prendre's un temps en solitud i reconstruir-te. Tant si t'han deixat com si has deixat tu, deixa lliure a l'altra persona perquè els dos pugueu ser estimats com us mereixeu.

• Si tens fills, intenta per l'exemple que els hem de donar, actuar amb respecte cap a aquesta persona que és el pare o la mare dels nens. De vegades és molt difícil perquè portar-se bé amb un "ex" és cosa dels dos. De vegades ho intentes i no és possible, però no et preocupis. El temps posa a totes les persones en el seu lloc.

• Sigues compassiu amb tu mateix i perdona't, No pots jutjar-te avui amb les eines que tenies ahir. Tots aprenem, no hi ha divorcis sense falles per les dues parts, la llàstima és el mal que fem sense voler mentrestant.

• Sigues honest. Sigues amable. Sigues exemple. Perquè els nens d'avui seran adults demà i veuran "lo ranci" que vas ser o lo malament que et vas comportar. I cap argument et salvarà, perquè et vas convertir en pare o en mare i hauries d'haver posat aquest amor per sobre de qualsevol problema amb el teu ex, per sobre dels diners, per sobre del treball, per sobre dels malentesos, per sobre del teu orgull.

• Ser pare o mare està per sobre de tot. Si vas ser un autèntic desastre, pare, mare, marit o dona, explica als teus fills amb humilitat que la inexperiència et va portar al fracàs però que has après a fer-ho millor. Encara ets a temps si ho has fet o ho estàs fent malament. Demana disculpes, encara que no tinguis tu solament tota la culpa i demostra que estimes als teus fills com hauries d'estimar-te a tu mateix. Perquè l'orgull no sostindrà la teva mà quan et moris.

• Si ets un pare o una mare, fes el que hagis de fer ser un bon exemple per als teus fills. No menteixis, no traïcions, no tiris la tovallola, no facis mal a la mare o al pare dels teus fills. Tingues un concepte més elevat del que és l'amor.

• I si al final te'n vas, fes-ho bé, amb respecte. I encara que et faci mal, deixa en llibertat a l'altre perquè pugui reconstruir la seva vida sense ressentiment. Tant de bo tots aprenguéssim una mica de tan amarga experiència.

I no perdis l'esperança. L'esperança ens sosté i ens dóna fortalesa en pensar, que es pot estar millor, encara que això impliqui, un divorci i la variació en els nostres somnis afectius. L'esperança ens permet sentir que en la vida encara ens espera alguna cosa important, alguna cosa gran, alguna cosa que encara no sabem, però arribarà, i serà un canvi transcendent per a cadascun.

Comença comportant-te com la bona persona que ets, encara que l'altre t'ho posi difícil. És vital que mantinguis una actitud impecable. Encara que et sembli impossible, amb el temps el divorci es convertirà en alguna cosa que, encara que sempre dolgui, ha estat inevitable per seguir aprenent i creixent en l'aventura que és viure.

Extracte del llibre "Hazte la vida Fácil" ja disponible en Amazon o Editorial Punto Rojo.