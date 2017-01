L’OPINIÓ DELS EXPERTS QUAN ETS MARE

Avui m'ha arribat un mail amb un article d'un expert que afirmava que el collit altera la vida conjugal i que ens fa confondre rols, per què el paper de mare es veu que anul·la el d'esposa. Si no donessin ganes de plorar, podríem dir que m'ha fet gràcia, sarcàsticament, que qui opina això sigui un home i que a les seves xarxes socials, tingui més de quatre mil seguidors.

M'ha fet gràcia que qui opina:

• No tingui la vagina feta caldo per haver parit al seu fill

• No tingui els mugrons com coladors per donar pit a demanda

• No tingui el cos fet pols després de l'esforç que suposa un embaràs de nou mesos

• No hagi de patir les baixades hormonals que ens deixen ben tristes

• No hagi de dutxar-se, fer pipí o rentar-se les dents amb un bebè al costat

• No hagi de seguir compaginant la vida tal com era i tal com és ara amb la cicatriu d’una cesària

• No hagi de deixar de dormir per alimentar al seu fill de nit i de dia

Per altra banda, m'ha fet gràcia que aquest expert, redueixi l'alteració de la vida conjugal, al llit. Perdoni senyor expert, però la vida conjugal s'altera des de el mateix moment que tenim un fill. Potser és que per vostè, com per tants altres homes, la vida no canvia. Perquè una de les queixes que més sento a la consulta, és que per la majoria de dones la feina es multiplica i els homes es queden perplexos veien com estem d'atrafegades, cansades per no dormir, amoïnades perquè no sabem si ho estem fent bé... Per moltes dones, veure com encaren la paternitat els seus homes les desencanta. De sobte, el príncep blau només vol recuperar la noia amb què es va casar i el bebè és bufó, però se senten deixats de costat.

Moltes dones llavors començaran a dubtar si el que fan és el correcte.

• Si no seria millor donar biberons que així li pot donar qualsevol i no estàs tan lligada

• Si no seria millor que li donessis el pit perquè sinó ets una mare desnaturalitzada

• Si no seria millor que dormi sol

• Si no seria millor que dormi acompanyat

• Si no seria millor ficar-nos tots al llit per dormir tranquils una nit sencera

• Si no seria millor, com diu l'expert, deixar plorar al bebè fins que s'adormi, per després gaudir d'una nit sense confusions de rol i sense que la mare anul·li a la dona.

Moltes dones escoltaran la veu d’aquests experts i ho faran pressionades per tenir una mica de pau i aquí és on comença el refredament conjugal. I es que no podem estar amoroses amb l’Estupendo, si el que creiem que hem de fer, no ho fem. No podem construir-nos com a família si el pare pren una postura de nen malcriat a qui li han tret la joguina. La vida conjugal, senyor expert, és un compendi de moltes coses. No només a l'hora d'anar a dormir. No només arribar a casa i que la nova mare estigui fresca i disponible per escoltar com us ha anat el dia i riure les vostres gràcies.

El fet que qualsevol home pugui opinar sobre com ser mare o com s'hauria de ser mare, em sembla si més no, atrevit. Ja n'hi ha prou d'escoltar l'opinió d'experts masculins que ens diuen com hem de viure la maternitat. Ja n'hi ha prou de seguir callades en una societat patriarcal on el paper de la dona es vol que segueixi sent de "Cosificació". Hem de ser mares però ¡compte! que diuen els experts que no ens descuidem de la nostra vida sexual, de perdre els quilos que hem agafat de més, de fer cara de poma descansada tot i les nits sense dormir.

Estimats experts sobre la maternitat i el cos de la dona i la psicologia femenina, deixeu de pensar en com hauríem de viure les dones els nostres canvis per la maternitat i poseu-vos a créixer com a companys nostres en la tasca de criar al vostre fill. Sigueu comprensius, alegres i romàntics. Porteu el sopar fet. Feu-nos un massatge a l'esquena abans de dormir. Digueu-nos que els sostenidors maternals, amb els empapadors de cotó, són el més sexi que ens heu vist posat mai. Digueu-nos lo agraïts que esteu per com estem donant tot el que tenim per criar al vostre bebè. Pot ser així, la vida conjugal no és ressentiria i el llit estaria més calent.

No cal opinar tant de per què les dones aparquen la vida conjugal quan son mares. La majoria de les vegades les dones estan desencantades, perquè de sobte l'únic príncep blau que hi ha a casa, és el bebè que no pot viure sense nosaltres. I alguns homes comencen a quedar-se més estona a l'oficina, a temptejar amb les companyes de feina... homes immadurs que només estan enfadats perquè “la joguina” (la seva dona) ara està compartida. Nois, ¡que estem fent una cosa més important que ser el vostre entreteniment!

Quina petita victòria seria que els experts comencessin a mirar-se i a analitzar-se ells mateixos, per entendre què és el que estan fent malament els homes perquè les dones gaudeixin més del seu rol de mares, que del seu rol conjugal. Entengueu vosaltres que s’espera d’un company durant la criança, en compte de dir-nos, que “hem de o que podem” fer les dones per compaginar-ho tot.

Hi ha moments que les prioritats canvien, però sembla que això només ho entenem les dones i quatre estupendos que caldria clonar. ¿I per vosaltres, quina seria la vostra? Bona nit mamis.