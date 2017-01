Salut: El post part i les criatures

Després de nou mesos i un part -que no sempre es com somiàvem- per fi tenim al nostre bebè en braços! A partir del dia en què arribem a casa, comença una nova etapa, la de la teva pròpia recuperació postpart i la criança del bebè.

Complir el somni de ser mare pot ser esgotador. Els períodes de cansament, dolor físic, de tristesa emocional s'alternaran amb els d'eufòria i energia màxima. Trobar l'equilibri és qüestió de mesos, on primer puguis trobar-te a tu mateixa en el teu nou paper de mamà, per a poc a poc recuperar l'espai per a la resta de la família i trobis, a poc a poc, el teu.

Com a mare de família nombrosa sé que trobar l'espai per a una mateixa és difícil, però necessari. Recorda que, si tu estàs bé, la teva família també ho estarà. Per això avui us comparteixo una mica d’informació per ajudar-vos en tot el que pugui.

Comencem Recuperant el sòl pèlvic Moltes mamàs pateixen dolors en la símfisi púbica durant l'embaràs a causa de la seva incorrecta posició i posteriorment per l'esforç d'encaixar el cap del bebè i d'obrir-li el pas per donar a llum. La gran majoria pateix problemes d'incontinència. Algunes intervencions mèdiques desafortunades tals com l'episiotomia, els fòrceps o les pales per extreure al bebè, pot causar estralls en el sòl pèlvic. Algunes mamàs no poden ni asseure's del dolor. Unes altres se’ls escapa el pis en tossir o riure.

Algunes pacients arriben a la consulta sense saber què fer a causa del desbordament emocional que tenen, en veure que la seva qualitat de vida, i la seva relació de parella es ressent perquè el dolor les fa més esquives a les relacions sexuals. Moltes d'elles, ni ho comenten perquè, pensen que és normal malgrat que fa mesos que han estat mamàs.

La teva quiropràctica maternal en el crucial període del post part t'ajudarà:

• Ajustant la pelvis i retornant la funcionalitat a la teva columna vertebral.

• Optimitzant el teu sistema nerviós perquè tinguis més energia i adaptabilitat als canvis de no dormir o de poc descans.

• Ensenyant-te com funciona la musculatura pèlvica, com efectuar correctament els exercicis de Kegel per solucionar la incontinència i les accions adequades per reforçar i recuperar el sòl pèlvic.

• Reequilibrant les emocions.

• Compensant el teu sistema hormonal.

• Oferint-te un pla de cura integral i una guia per a aquest nou període de la teva vida.

Ajudant al bebè a adaptar-se a la seva vida fora de l'úter

Durant el temps que el bebè ha estat dins de l'úter el bebè adopta posicions insòlites a causa del limitat espai que té per moure's dins de nosaltres. En molts casos la posició del cap del bebè pateix molt estrès i amb les maniobres d'extracció en el part, tots ells neixen amb subluxacions vertebrals. Els bebès que estiguin realment incòmodes amb la seva mal posició vertebral, dormiran poc i ploraran molt, doncs és l'única manera de comunicar-se que tenen. En la primera revisió amb la teva quiropràctica maternal, es fa una revisió mèdica completa al bebè i se l’ajusta amb tècniques específiques i adequades a la seva edat.

La quiropràctica per als bebès és molt eficaç:

• Ajuda a regular el seu sistema nerviós, és a dir cervell-medul·la-columna vertebral-nervis-òrgans.

• Equilibra el sistema simpàtic i parasimpàtic del nounat, per dormir millor.

• Alleuja els temuts còlics del lactant.

• Evita les otitis per mala posició altlanto-occipital.

• Fa que els bebès estiguin tranquils i de bon humor.

• Millora els reflexos de succió augmentant les ganes de menjar del bebè.

• Com el sistema nerviós és el que controla tot el funcionament dels òrgans i sistemes del cos, els ajustos vertebrals fan que s'optimitzi el sistema immunitari i els bebès creixin sans i amb menys propensió a emmalaltir.

• La informació i els consells de la teva quiropràctica maternal t'ajudaran amb tots els dubtes que sorgeixen en aquest període, així que mamà relaxada-bebè relaxat.

Quina petita victòria serà trobar una mica de temps per ajustar-se i fer salut, per passejar, per sortir una estona amb la parella, viure aquest moment feliç, gaudint sense estrès, amb més equilibri i energia. Aquesta ens la mereixem totes!

Bona nit mamis!