I de la sang del drac...

Ja tenim abril aquí! Un mes que és tot un repte per tots aquells que estimem la literatura infantil (i un mes estressant per les nostres targetes...). Avui mateix hem celebrat el dia internacional del llibre infantil, amb un especial preciós del diari ARA que us recomano que recupereu.

Demà comença la Fira del llibre infantil de Bolonya, on la LIJ catalana i balear és la convidada d'aquest any i on la "Sra Comissària", la Paula Jarrín, ha ideat una exposició espectacular amb el títol de "Sharing a future", títol que és tota una declaració d'intencions.

El proper cap de setmana arriba la tretzena edició de Món llibre, el festival literari per infants i joves que té lloc cada any entre el CCCB i el MACBA, a Barcelona i que és una ocasió fantàstica per poder passar un dia en família envoltats de llibres. I evidentment, el dia 23 és Sant Jordi!

I de Sant Jordi va el post! O més aviat de Sant Jordis, en plural. Cada any, per aquestes dates apareixen noves versions de la popular llegenda. Més clàssiques, més trencadores, sembla que cada un podria trobar ben bé una edició a la seva mida. Avui us vull parlar de dues noves versions que em van enamorar només veure-les.

La primera és La llegenda del cavaller Sant Jordi, de l'Àfrica Fanlo, editada per Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Un llibre que atrau ja des de la portada, amb la seva forma peculiar i els magnífics i personals dibuixos de la que, per mi, és una de les grans il·lustradores de LIJ actuals. I un llibre que, a més, no té ni una paraula. Com ho sentiu. Sobta oi? Però això permet que cadascú l'expliqui com vulgui, fixant-se aquí i allà en els múltiples detalls de cada pàgina, que cada dia es pugui adaptar i canviar. Una bona opció per regalar! Preu: 16,90€.

I la segona ha estat la meva opció per regalar. Sant Jordi i el drac és la nova obra del tàndem format per la Meritxell Martí i en Xavier Salomó, editat per Combel dins la col·lecció Minipops, formada per diversos contes dels mateixos autors. I si, jo que tinc mania als pop-ups (les meves filles els destrossaven un rera l'altre, fins al punt de fer-me pensar que eren una obra del dimoni per crispar els nervis de pares i mares) us en recomano un que m'ha semblat una meravella. Els colors brillants, els dibuixos d'en Xavier Salomó i les figures que s'aixequen com si fossin vives (les flames de la batalla són espectaculars) segur que fan xalar de valent a la vostra canalla. Preu: 12,90€.

Que tingueu un mes d'abril ben llegit!