Namaka: una nova revista infantil

Sovint, quan parlem de lectura i nens ens referim únicament a llibres. Contes, àlbums il·lustrats, novel·les, còmics són els diversos tipus de lectures en les que pensem. Però no hem de deixar de banda la influència de les revistes a l'hora de despertar l'afició per la lectura. Clàssics com Cavall Fort (i el seu germà petit, el Tatano), amb més de 50 anys a les seves espatlles, o la desapareguda Tretzevents, o d'altres de més recents com Tiroliro, Cucafera o Piu-Piu, han fet tant per la lectura infantil i juvenil com qualsevol llibre que ens pugui venir al cap.

Darrerament, s'ha engegat una campanya de micromecenatge a Verkami per obtenir finançament per tirar endavant una nova revista, Namaka. Nascuda a Mataró de la mà de la Sara i l'Helena, es presenta com una revista alternativa, divertida i salvatge, amb continguts i il·ustracions seleccionats amb cura. El seu objectiu és fomentar la lectura a través del joc, motivant als nens i nenes a provar els seus talents i a pensar per ells mateixos.

La revista serà de caràcter bimensual i el número 1 sortirà al carrer el proper mes de juny amb un tiratge de 1000 exemplars que es podran trobar a diversos establiments, sobretot llibreries, i a un bon nombre de biblioteques.

Si en voleu saber més i/o col·laborar-hi doneu un cop a la seva pàgina web o al perfil namakià a les xarxes socials.

Benvinguts Namaka!