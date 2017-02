Família, què podem fer?

Dissabte, 4 de febrer

Barridiades. Aquest programa el crea l’IME per fomentar la pràctica ludicoesportiva i els hàbits saludables entre infants i joves a les barriades de Palma. Les activitats es duen a terme cada dissabte de 10.30 a 13.30 h en un barri diferent de Palma. Aquest dissabte és el torn del Fortí, a la plaça de Madrid.

Contes sobre la pell amb Ileana Vidal. Contar contes als fills permet que es creï un vincle especial amb ells. Si, a més, es fa utilitzant el tacte, això fa que encara se sentin més pròxims als pares. Aquest taller -que s’imparteix a la llibreria Agapea de Palma a les 11 hores - per a famílies ensenya a explicar històries sense deixar de banda el tacte, com per exemple representar formigues caminant per la seva esquena amb la punta dels dits. La sessió inclou contes adaptats, cançons... Per a pares amb infants de 0 a 3 anys.

‘El gegant, la donzella i el fill del pescador’. Un pescador compulsiu, que només pensa a divertir-se, un dia es veu implicat en un conflicte que pot pagar amb la mort o bé entregant el seu fill a un gegant. En Joanet, per lleialtat a son pare, accepta i s’entrega als perills. Aleshores coneix una donzella presa del gegant, que intentarà alliberar amb l’ajuda d’uns animals del bosc que li atorguen poders. La Fornal presenta aquest espectacle, basat en la rondalla El fill del pescador de mossèn Alcover, dins el programa d’espectacles TOTiMOLT. Serà al Teatre Municipal Catalina Valls (Palma) dia 4 a les 18 h i dia 5 a les 12 h.

Gimcana. Dins el programa de festes de Sant Antoni d’Eivissa, gimcana en família pels carrers del poble. Inscripció prèvia a l’Espai Jove. Serà a les 11 h.

Sensibilització musical. Taller en què es tocaran diversos instruments i també es faran balls amb l’objectiu de fer conèixer i experimentar la música. Es realitzarà al centre comercial Sa Teulera (Palma) a les 10 h.

Mostra de hip hop. La companyia Acadèmia de Danses Urbanes Diamonds Sala Magna ofereix una mostra de hip hop amb els seus alumnes. Per a tots els públics. Serà a l’Auditòrium Sa Màniga (Sant Llorenç del Cardassar) a les 20 h.

‘El carnaval dels animals’. Contacontes i taller. Queda poc per al carnaval i és el moment de pensar en les disfresses. Aquest conte explica com es disfressen els animals per celebrar aquest dia. Serà a la llibreria Lluna (Palma) a les 11 h. Activitat gratuïta. Places limitades.

‘I tu qui ets? El concepte de la identitat’. A partir de l’observació de les obres pictòriques de Joan Miró i dels objectes de l’artista que es guarden en els seus tallers, es reflexionarà sobre quins són els agents que intervenen en la formació de la pròpia identitat. És un taller per a famílies amb infants d’entre 3 i 6 anys que es durà a terme a la Fundació Pilar i Joan Miró de Palma de les 11 h a les 13 h. 3 euros per infant.

Diumenge, 5 de febrer

XVI Marxa Cicloturista des Porquet. Dins el programa de festes de Sant Antoni d’Eivissa, recorregut de 14 km (Sant Antoni-Buscastell-Forada-Sant Antoni) en bicicleta i disfressats. Sortida del passeig de les Fons. Començarà a les 10 h.

‘Vaiana’. La història es desenvolupa fa dos mil·lennis en unes illes del sud del Pacífic. La protagonista és Vaiana Waialiki, una jove que desitja explorar el món navegant pel oceà. Ella és l’única filla d’un important capità que pertany a una família amb diverses generacions de marins. Aquest film es podrà veure al Teatre d’Artà a les 17 h.

‘Ballerina’. Una nina anglesa òrfena vol ser una ballarina professional i, amb l’ajuda d’un amic, viatja a París, on es farà passar per alumna d’una escola de dansa de prestigi per complir el seu somni. Les sessions de Cinebebès ofereixen aquesta pel·lícula francesa perquè la pugui mirar tota la família, amb nadons i nins de qualsevol edat. Serà als cinemes Ocimax de Palma a les 11.30 h.

‘Peter y el dragón’. Durant anys el Sr. Meacham, un vell tallador de fusta, ha fascinat els nins de la regió amb els seus contes sobre un feroç drac que resideix en el lloc més profund dels boscos del nord-oest del Pacífic. Per a la seva filla Grace, que fa feina com a guarda forestal, aquestes històries no son més que contes per a nins… fins que coneix Peter. Peter és un misteriós nin de 10 anys que no té família ni llar i que assegura que viu al bosc amb un drac gegant de color verd que nom Eliott. Amb l’ajuda de Natalie, una nina d’11 anys el pare de la qual és propietari de la serradora local, Grace partirà per cercar respostes que indiquin d’on ve Peter, quin és la seva vertadera llar i la veritat sobre aquest drac. Pel·lícula dins el cicle Santanyí Cultural. Al Teatre Principal de Santanyí a les 18 h.

Dimecres, 8 de febrer

Tallers de Carnaval Menorca Talaiòtica: Púnics. Ciutadella aposta per al carnaval d’enguany per la cultura talaiòtica. La temàtica de la prehistòria menorquina serà el motiu principal de decoració i d’ambientació de la zona més cèntrica de la ciutat. Una sèrie de tallers previs ens ajudaran a saber com es vestien en aquell temps i a elaborar la nostra pròpia disfressa. El primer taller, Púnics, es durà a terme dies 8 i 9 de 17 a 19 h al Centre Municipal d’Art de Ciutadella.

‘Vola Valentina’. L’hora del conte amb Centimets Teatre de Viu la Cultura. Valentina i Bernat són dos caragolets que s’enamoren i que decideixen compartir la vida. Valentina somia una vida plena d’aventures per a tots dos, però Bernat té uns plans diferents i la tanca dins la seva closca d’ivori, on s’avorreix com una carabassa. Activitat per a nins entre 3 i 9 anys. A la sala infantil de la biblioteca Can Sales a les 18 h.

Divendres, 10 de febrer

‘El Viatge de Doble-P’. Llibre del Club de Lectura. Doble P és un extraterrestre que viu molt avorrit en el seu asteroide, Jijo. El seu planeta preferit és la Terra. Així que un bon dia decideix llançar-se a l’espai i visitar-la, ja que la seva curiositat pels humans l’atreu moltíssim. Es podrà fer amic d’ells? Seran amics realment divertits? Quan aterri al nostre planeta, hi trobarà una gran sorpresa. De 7 a 11 anys. Sala d’actes de la biblioteca Can Sales a les 18 h.