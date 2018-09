Una temporada apassionant

El Museu d'Art Contemporani de Barcelona, el MACBA, ja ho té tot a punt per iniciar una nova temporada d'activitat enfocada al públic familiar.

Dins el seu cicle 'Macba en família', el pròxim mes d'octubre presentarà la seva primera proposta, pensada per compartir amb la canalla més petita de 2 a 5 anys. Es tracta de 'Dur com la pressa', un taller a càrrec d’Experimentem amb l’art accessible per a famílies amb diversitat funcional. La velocitat ens atrapa amb un aspre soroll, una vibració insistent que ens demana constantment resposta. De pressa, de pressa, ens diu! Però nosaltres ens revoltarem contra la seva duresa! Ho aconseguirem? Dependrà de tots nosaltres aturar el temps una estona, tornar-lo elàstic, tou, convertir-lo en fum, aconseguir que sigui un material més i poder-lo olorar i escoltar. Explorarem si «l’escultura té un tempo que sempre és més lent que el del cap», tal com diu Jaume Plensa. L'activitat es durà a terme els dissabtes6, 13, 20 i 27 d’octubre, 3, 10, 17 i 24 de novembre, 1, 8, 15 i 22 de desembre de 2018, a les 11 h. Reserveu a educacio@macba.cat

A banda, durant quatre dissabtes seguits, i amb el mateix grup de famílies (de 2 a 5 anys), proposen practicat un estar que se situa en el lloc de la incertesa per encomanarels uns als altres la capacitat de mirar, d’escoltar, de dir i de fer des de l’experiència comuna. Busquen provocar altres maneres d’estar junts, alterant els rols quotidians i sorprenent-nos en llocs inesperats. Així, la proposta serà treballar amb la materialitat del cos, trencant les jerarquies entre corporalitats i posant en joc les dimensions afectives que s’inscriuen en tota la matèria (humana i no humana). Aquest taller anirà a càrrec de Bea Fernández els dissabtes 20 i 27 d’octubre, 3 i 10 de novembre, de 10.30 a 12.30 h a l'Auditori Convent dels Àngels i sales del museu. Tindrà un preu de 10 € per participant (tant adults com infants). La inscripció és per a tot el cicle i inclou els quatre tallers. Serà gratuït, però, amb els carnets Família i Amic.

La tercera proposta, pensada per a la canalla de 6 a 12 anys, és 'La muntanya lúdica', un taller a càrrec de Cristina Fraser que es durà a terme els diumenges 7, 14 i 21 d’octubre, 4, 11, 18 i 25 de novembre, a les 11.30 h. ¿Què hi ha a la muntanya que la trobem tan fascinant? Si a la muntanya fem servir els elements naturals com una eina de joc i creativitat, com podem traslladar la imaginació d’aquest joc al nostre entorn urbà? El taller parteix d’aquestes qüestions per explorar les possibilitats creatives que ofereix la muntanya, tant físicament com simbòlicament. Des de les muntanyes que es mouen i senten fins a les muntanyes d’escombraries, passant per la muntanya lúdica, treballarem amb la idea de mapejar històries a través del joc i de l’acció col·lectiva.

La quarta del cicle de tardor-hivern, adreçada també a infants de 6 a 12 anys és el taller 'Moure els sentits', a càrrec d’Amaranta Velarde. Pot ser que un número tingui color, un quadre ritme i un so gust. D’una escultura en podria sortir un ball i de les parets del museu, una veu. En aquest taller proposen investigar diversos camins per captar, processar i traduir estímuls des d’òrgans de percepció diferents. La proposta és allunyar-se del sentit dominant de la vista per relacionar-se i moure’s des d’altres llocs, ballant imatges, pintant sensacions o sonoritzant objectes. La idea és considerar el cos com una matèria capaç de transformar-se, alhora que s'observen les obres exposades al Museu no com un ens que cal entendre, sinó com una cosa amb la qual ens relacionem i que activa l’imaginari.

Serà un taller accessible per a famílies amb diversitat funcional que es realitzarà els diumenges 2, 9, 16 i 23 de desembre, a les 11.30 h. Cal fer reserva aeducacio@macba.cat.

I una darrera activitat pensada per a tots els públics. Es tracta de 'Big Draw. Barcelona Dibuixa'. El MACBA s’uneix a la Festa del Dibuix, el Big Draw, en què artistes, il·lustradors, arquitectes i dissenyadors proposen tallers per a tothom on es podrà experimentar, de manera lliure, espontània i gratuïta, amb les múltiples possibilitats del dibuix. Tere Recarens, Azucena Vieites, Conxita Herrero, Benzo i el claustre de l’Escola Sagarra faran tallers al MACBA, a l’Escola Massana, al Casal d’Infants del Raval, a l’Escola Castella i a l’Associació Diàlegs de dona.Organitzat pel Museu Picasso i l’Institut de Cultura. La cita serà el diumenge 28 d’octubre, d´11 a 19 h. Una activitat gratuïta que no demana inscripció prèvia.

La proposta de Nadal

Finalment, durant les vacances de Nadal (24, 26, 27, 28, 31 de desembre de 2018, 2, 3 i 4 de gener de 2019) el Macba proposa a les famílies participar en el taller 'Retorn al futur, progrés al passat'. Prenent com a punt de partida l’exposició 'Al descobert o d'amagat. La presència rebel d’un futur íntim', en aquest taller es crearà un còmic de ciència-ficció a través de personatges que conflueixen en el temps, relats que tracen històries curioses entre ells i camins que s’entrellacen en l’espai.I és que traslladar la tecnologia actual 200 anys enrere o portar el debat de l’ecologia a l’any 3000 pot obrir les portes a un món per reflexionar sobre la vida de les ciutats i explorar els camins per millorar-les.