Recuperar la tradició a través de la música

El divendres 13 d'abril, la sala d'actes de l'escola Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi de Barcelona acollirà l'actuació de la formació musical Ensamble Moxos. Es tracta d'un dels grups musicals més singulars del món, format per joves indígenes boliviansque han aconseguit mantenir i potenciar la tradició musical de l'Amazònia boliviana, i que han evitat la pèrdua d'aquest fenomen cultural en convertir-se en un dels principals exponents artístics de la Bolívia indígena.

El seu repertori està format per obres de l'anomenat barroc jesuític, que és la música que caracteritzava les reduccions jesuítiques del segle XVII, així com per peces de música indígena tradicional. Han esdevingut testimoni viu de la història de l'orient bolivià i s'han convertit en una de les agrupacions més prolífiques de Bolívia i especialitzada en música antiga, fins al punt que actualment utilitzen només instruments d'època. Per tot plegat han merescut l'atenció de musicòlegs d'arreu del món.

El seu treball permet recuperar la rica tradició musical de l'Amazònia boliviana

L'Ensamble Moxos arriba a Catalunya amb una vintena de nois i noies d'entre 13 i 30 anys i la direcció de Raquel Maldonado, en el marc d'una gira internacional que els portarà, des del 6 d'abril fins al 23 de juny, a fer uns 60 concerts a vuit països diferents i a actuar, entre d'altres, a la seu del Parlament europeu de Brussel·les o al Festival Internacional de Músiques Religioses de Fez, al Marroc.

A Barcelona oferiran un concert obert al públic a l'escola Jesuïtes Sarrià - Col·legi Sant Ignasi el 13 d'abril, a les 19.30 h. Durant aquell mateix dia, al matí, també faran concerts pedagògics a les escoles Jesuïtes El Clot i Jesuïtes Sant Gervasi.

La recuperació dels tresors musicals de l'Amazònia

L'any 1996 es va crear l'Escola de Música de San Ignacio de Moxos, a l'Amazònia boliviana per evitar que es perdés la tradició musical de la zona. L'Escola de Música, sota la supervisió del compositor txec Jiri Sommer, va anar recuperant el passat musical de les reduccions jesuítiques de la Chiquitanía i va anar preparant les noves generacions en aquest art. Les reduccions jesuítiques són un conjunt d'assentaments de pobles indígenes creats el segle XVII per missioners jesuïtes a les regions frontereres dels territoris sota control espanyol i portuguès. Les reduccions van ser una experiència innovadora d'organització social, de desenvolupament econòmic i cultural, i de salvaguarda de la llibertat i la dignitat de les persones davant els abusos del sistema colonial.

La formació musical, per a aquests infants i joves, representa també una oportunitat per a la seva educació i creixement personal

L'escola compta actualment amb uns 280 alumnes, que provenen de les comunitats de Moxos. La formació musical, per a aquests infants i joves, representa també una oportunitat per a la seva educació i creixement personal. Gràcies a la música, amb entusiasme i il·lusió, han pogut actuar en alguns dels auditoris més importants del món, com la seu de la Unesco a París.

La Passió Moxos

Amb aquesta gira i el concert a Barcelona, l'Ensamble Moxos presenta 'Pasión Moxos', el seu darrer treball discogràfic, en el qual recuperen les partitures de 'La Pasión de Nuestro Señor Jesucristo' de l'arxiu missional de Moxos.

Aquest treball ha comportat un esforç d'investigació, creativitat i interpretació, ja que aquestes partitures s'havien editat de manera incompleta i només se n'havien estrenat alguns fragments. De fet, una de les inquietuds de l'Ensamble Moxos és contribuir a deixar registre sonor del màxim nombre possible d'obres dels arxius missionals de Moxos i de Chiquitos, les dues regions de l'actual Bolívia on es van fundar les antigues reduccions jesuítiques.