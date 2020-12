10 pel·lícules de Nadal per mirar amb criatures

Aquests són dies de mirar pel·lícules nadalenques en família i les plataformes hi han apostat augmentant l’oferta. Hem fet una selecció de les opcions més recomanables, combinant pel·lícules, migmetratges i curts que tenen en comú l’esperit nadalenc.

Snowman

PLATAFORMA: YOUTUBE. A PARTIR DE 3 ANYS

Màgica adaptació del conte de Raymond Briggs sobre un nen que, durant la nit, descobreix que el ninot de neu que ha fet pren vida. Estrenada el 1982 a la BBC, s’ha convertit en un clàssic nadalenc que el 2012 va tenir una seqüel·la, The Snowman and the Snowdog.

The snowy day

PLATAFORMA: AMAZON. A PARTIR DE 5 ANYS

És el dia de Nadal i el nen protagonista d’aquesta història rep l’encàrrec d’anar a buscar els macarrons a casa de l’àvia per al dinar. El viatge es convertirà en una aventura pel barri on aprendrà que les persones que t’envolten són més importants que les tradicions.

Once upon a snowman

PLATAFORMA: DISNEY+. A PARTIR DE: 6 ANYS

Si a casa ja heu mirat Frozen més vegades de les que permet la vostra salut mental, podeu variar una mica el repertori amb aquest curt. Estrenat fa un mes a la plataforma Disney+, explica com l’Olaf, el secundari graciós del film, va construir la seva identitat com a ninot de neu.

El Nadal del Sr. Branquilló

PLATAFORMES: FILMIN I EBIBLIO. A PARTIR DE 4 ANYS

El Sr. Branquilló viu feliç amb la seva família en un arbre fins que l’atzar fa que acabi allunyant-se de casa, i comença així una odissea per tornar a reunir-se amb ells. ¿Aconseguirà fer-ho abans de la nit de Nadal? Preciós migmetratge, adaptació del conte de Julia Donaldson.

Arthur Christmas

PLATAFORMA: NETFLIX. A PARTIR DE 6 ANYS

Com s’ho fa el Pare Noel per entregar tots els regals en una nit? Doncs amb un eficient i molt tecnològic centre de gestió on treballen centenars d’elfs. Però aquest sistema també pot tenir errors i un regal es perd en aquest trepidant film d’Aardman Animations i Sony Pictures.

Harry Potter i la pedra filosofal

PLATAFORMA: NETFLIX, HBO I AMAZON. A PARTIR DE 7 ANYS

Hi ha pocs Nadals al cinema tan càlids com els de Hogwarts. I és per això que, encara que no siguin pel·lícules estrictament nadalenques, per a molts són ja una tradició d’aquestes festes. En la primera entrega veiem l’emocionant primer Nadal de Harry Potter a l’escola de mags.

Klaus

PLATAFORMA: NETFLIX. A PARTIR DE 7 ANYS

Aquesta original pel·lícula d’animació espanyola imagina una història alternativa de la llegenda del Pare Noel i la tradició d’escriure-li cartes. Un carter és, precisament, el protagonista de la història i qui té un paper crucial en el descobriment del popular personatge nadalenc.

The little matchgirl

PLATAFORMA: DISNEY+. A PARTIR DE 9 ANYS

És el conte de La petita venedora de llumins de Hans Christian Andersen adaptat en un preciós relat sense diàlegs que ens recorda que no tothom té la sort de tenir l’escalfor d’una llar per Nadal. Mireu-lo només si esteu disposats a parlar de temes com la pobresa i la mort.

The supporting act

PLATAFORMA: YOUTUBE. A PARTIR DE 8 ANYS

La protagonista d’aquesta història prepara nerviosa la seva actuació per a la celebració que fan a l’escola per Nadal, però el seu pare no sembla ni tan sols que ho tingui present. Curt molt bonic i molt breu sobre les dificultats de la conciliació familiar i la importància de ser-hi.

Solo en casa

PLATAFORMA: DISNEY+. A PARTIR DE 8 ANYS

La família d’en Kevin marxa de vacances per Nadal i se n’obliden. El nen estarà encantat de tenir la casa per a ell sol fins que intenten entrar-hi dos lladres. Es defensarà a la seva manera, configurant una comèdia de slapstick que ja és un clàssic modern del cinema nadalenc.