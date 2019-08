Un videojoc per reduir la impulsivitat en infants amb TDAH

Investigadors de la Universitat de Barcelona i de la Universitat de Nottingham han avaluat amb èxit un tractament digital que redueix símptomes relacionats amb el trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH) a través d’un videojoc. Els resultats de l’estudi, publicat a 'The Primary Care Companionof CNS Disorders', han confirmat l’èxit d’utilitzar un joc controlat mitjançant un rastrejador ocular per tractar i reduir els símptomes d’infants afectats per TDAH.

Aproximadament entre un 73% i un 75% dels infants i adolescents amb TDAH reben un tractament farmacològic. No obstant això, només el 58% d’aquests responen bé a la medicació. Hi ha, per tant, la necessitat d’investigar i desenvolupar teràpies alternatives per tractar els pacients de TDAH, especialment teràpies cognitives. L’estudi es va fer amb 28 infants d’edats compreses entre els 8 i els 15 anys prèviament diagnosticats amb TDAH. Es van repartir indistintament dues versions del joc: una per jugar amb el ratolí de l’ordinador i una altra en què el menor controlava el joc amb la mirada gràcies a un rastrejador ocular. L’estudi va concloure que entrenar el sistema oculomotor millora el comportament i incentiva la millora del sistema atencional.

“Hem constatat canvis positius significatius en els pacients; el joc controlat amb un rastrejador ocular els ajuda a reduir el moviment excessiu dels ulls i a millorar la capacitat de fixar la mirada, la qual cosa redueix al seu torn els símptomes d’impulsivitat i millora l’habilitat lectora”, afirma Hans Supèr, CEO de Braingaze. A partir d’aquestes investigacions, Braingaze, un 'spin-off' de la Universitat de Barcelona, ha desenvolupat BGaze Therapy, un videojoc dissenyat per reduir els símptomes del TDAH. La tecnologia està adreçada tant a professionals de la psicologia i la psiquiatria com als pares i mares d’infants amb TDAH, ja que tan sols és necessari tenir un ordinador amb Windows. Braingaze, que va néixer el 2013 com a resultat del descobriment de la relació directa entre uns micromoviments oculars involuntaris i el sistema cognitiu, llançarà el videojoc al mercat a partir de la tardor.