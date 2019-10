Per què els infants han de jugar amb joguines analògiques?

La joguina electrònica i la joguina analògica cal que convisquin. Així ho afirmen experts en el joc i els responsables de l'empresa Juegaconmigo, dedicada a la distribució de joguines en què l'aportació del joc, l'aprenentatge, la seguretat, la qualitat i l'impacte ambiental són aspectes fonamentals. I és que, com ells afirmen, "estem en una època en què els videojocs, les consoles i les joguines tecnològiques creixen sense fi, però per a infants de fins a 6 anys haurien de ser un petit complement a les joguines analògiques segures, de qualitat i respectuoses amb el medi ambient".

Amb la irrupció de la tecnologia, les joguines més tradicionals o no digitals aporten un aprenentatge en diferents àrees cognitives i emocionals que no es desenvolupen completament amb les joguines digitals o tecnològiques.

No s'ha d'evitar la tecnologia, però tampoc convé caure en l'abús. Cal tenir en compte que aquesta no hauria de substituir la joguina convencional, especialment en la infància, per tenir característiques que restringeixen el coneixement de la realitat.

El nivell d'aprenentatge i les capacitats de l'infant es desenvolupen amb joguines que potencien la interacció i el raonament

La joguina tecnològica proporciona uns estímuls i uns premis tan immediats que dificultaran en un futur el desenvolupament de tasques que impliquin un esforç addicional per part seva. Les joguines són eines, la seva elecció i com s'utilitzen marcaran el desenvolupament i l'educació dels infants.

Un altre dels aspectes pels quals també s'ha de jugar amb la joguina convencional és perquè el nivell d'empatia i connexió que es té amb un peluix, una nina o un ninot no és el mateix que el que es té amb un robot o una joguina digital, tots dos de respostes més mecanitzades.

Juegaconmigo destaca també la importància en el desenvolupament del llenguatge com un motiu més per no deixar de banda les joguines no digitals. El fet de jugar i interaccionar en família aporta riquesa a la conversa. Una cosa que no passa per la manca d'interacció en la joguina digital. Tot això és fonamental per a fomentar les relacions socials. Poder compartir moments i emocions en família i amb amics jugant, és un procés de socialització completa per al nen.

La creativitat també resulta imprescindible per al desenvolupament personal. Aquesta és una raó més per la qual cal jugar també amb joguines analògiques, ja que permeten utilitzar la imaginació per crear una cosa el resultat no estigui delimitat o dirigit.

Finalment, també cal destacar en aquesta elecció la conscienciació i responsabilitat amb el medi ambient serveix perquè, a determinades edats, es comprengui millor l'impacte que tenen determinats materials al nostre planeta.