L'opinió dels infants compta

A l’auditori del CaixaFòrum, a Madrid, i davant una audiència de 400 persones, durant els dies 25 i 26 de novembre va tenir lloc el V Congrés Ciutats Amigues de la Infància, la temàtica central del qual es va dirigir cap a la promoció el dret a la participació –recollit en la Convenció sobre els Drets del Nen (CDN)–, un dels quatre principis rectors juntament amb la no discriminació, l’interès superior del nin o el dret a la vida, la supervivència i el desenvolupament.

En el congrés hi varen participar més de 30 persones procedents de nou municipis reconeguts com a Ciutat Amiga de la Infància de les Illes Balears (Palma, Santanyí, Inca, Felanitx, Calvià, Santa Eulària des Riu, Eivissa, Maó i Ciutadella) i representants de tres municipis que es troben en el procés per al seu reconeixement en la convocatòria de l’any 2020. Fins allà s’hi varen desplaçar personal tècnic i polític i batles i batlesses de les Illes Balears, així com la directora Insular d’Infància i Família de l’IMAS, Ángeles Fernández, i el director de l’OBIA, Serafín Carballo, que formaren part de les taules i tallers que es varen fer aquests dos dies.

Entre el grup de 12 nins i joves de 12 a 18 anys que durant nou mesos han participat en la preparació i inauguració d’aquesta trobada aportant les seves idees i opinions, hi ha Marina i Anuar, del Consell Municipal de Santa Eulària des Riu, que formen el grup impulsor d’aquesta iniciativa.

En el tancament del congrés, dimarts 26, tots els batles presents de les Illes Balears se sumaren amb la seva signatura a la Declaració de Colònia de Batles i Batlesses firmada en la Primera Cimera Internacional de Ciutats Amigues de la Infància, que va tenir lloc a la ciutat alemanya de Colònia el mes d’octubre. Aquesta declaració és la manifestació pública de les autoritats locals de la seva renovació del compromís amb la Convenció sobre els Drets del Nen, en el marc del seu 30è aniversari.

Amb la signatura de la Declaració de Colònia de Batles i Batlesses es comprometen a demostrar resultats concrets, sostenibles i mesurables per als nins; promoure la participació infantil significativa i inclusiva, i eliminar la discriminació contra nins, nines i joves en el desenvolupament i la implementació de les diferents polítiques i accions.