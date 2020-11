Extraescolars a casa

La pandèmia ha afectat directament la normal realització de les activitats extraescolars, que les últimes setmanes han estat suspeses en la majoria de centres educatius de Catalunya. Pep Montes, gerent de l'Associació Catalana d'Empreses del Lleure i la Cultura (ACELLEC) advertia fa uns dies que aquesta situació és "econòmicament un desastre" i que deixa "al límit" de la supervivència moltes empreses i el sector en general.

Davant d'aquesta situació, una empresa del sector del lleure ha trobat una solució que pot ajudar a fer-la viable en aquests temps i, a la vegada, oferir una solució a les famílies que tenen canalla a casa sense activitats extraescolars perquè omplin el temps lliure de manera educativa. Aquest projecte ha rebut el nom de FunBoxings i consisteix en enviar a domicili caixes d'activitats amb tot el necessari perquè els infants puguin dedicar-hi bones estones. Funciona mitjançant un sistema de subscripció, de manera que es reben una o dues caixes al mes d'un tema a escollir entre manualitats, ciències i tecnologia. De moment hi ha activitats per a infants de 4 a 12 anys, tot i que segons Isotropic (l'empresa que ha engegat la proposta) aviat hi haurà disponibles més activitats i per a més franges d'edat.

Segons Marc Guinjoan, director d'Isotropic, "les restriccions fan que molts infants passin molt de temps a casa, i hem detectat que sovint això comporta un consum excessiu de televisió o altres aparells electrònics". Amb FunBoxings es pretén donar alternatives educatives a tots aquests nens fomentant la creativitat, les habilitats manuals i l'interès per les ciències o la tecnologia.

Aquest model de caixes educatives per subscripció fa anys que està arrelat a països com els Estats Units, però és encara poc popular a casa nostra. Segons Guinjoan, "en aquest moment aquest tipus d'activitats poden ser una bona solució per a infants i famílies".