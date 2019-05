Extraescolars: quines i per què?

“Teníem clar que volíem que estudiessin anglès, per la importància que té l’idioma i perquè nosaltres som de la generació que el vam intentar aprendre tard i malament. Fer natació ens ho van oferir des de l’escola i vam pensar que seria interessant per aprendre a moure’s en el medi aquàtic, a part dels beneficis que aporta a la musculació”, explica la Núria, mare de l’Aina i l’Arlet, de sis anys, sobre les activitats extraescolars que fan durant el curs. També van a teatre i ballet. “Vam pensar que el teatre els aniria bé per relacionar-se millor en entorns amb nens, guanyar seguretat i alliberar-se de la tensió, la vergonya i la timidesa, que de ben petites les ha marcat bastant. Pel que fa al ballet, ens ho van demanar elles, i com que era una petició seva la vam voler introduir com a mètode de prova per descartar-ne d’altres aprofitant que encara no tenen càrrega escolar fora de l’aula i per agenda ho podíem gestionar perquè ens quadraven els horaris”, afegeix.

“A l’hora de triar les activitats extraescolars, hem de tenir en compte les preferències de l’infant, però els adults també n’hem de poder proposar d’altres que podria fer observant si té alguna mancança o si volem potenciar alguna habilitat que tingui”, assenyala Maria Concepció Torres, doctora en pedagogia, responsable dels estudis de pedagogia a la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili i presidenta de la comissió de deontologia del Col·legi de Pedagogs de Catalunya. “Si és un nen que no té gaire activitat motriu, doncs l’apuntarem a expressió corporal o dansa perquè, a més de dominar el cos, també el pot ajudar intel·lectualment. Un nen molt mogut necessitarà, per exemple, fer natació o algun altre esport, però alhora potser també li caldria fer algun taller de dibuix on concentrar-se i agafar l’hàbit de l’autocontrol”, indica.

PARÀMETRES A L’HORA D’ESCOLLIR

Quan arriba l’època de triar les extraescolars que els petits -i no tan petits- de casa duran a terme al llarg del curs següent sempre sorgeixen qüestions recurrents per procurar que les necessitats dels infants conciliïn amb l’horari laboral dels progenitors. Cal quadrar agendes però també tenir en compte altres paràmetres. “Cal que l’activitat agradi als fills; valorar què els pot aportar a nivell emocional, social, d’educació i de salut; tenir en compte si hi ha la necessitat d’allargar la jornada a l’escola i sospesar el preu de les activitats, un factor important perquè moltes famílies tenen la necessitat d’allargar la jornada cada dia de la setmana i la inversió en extraescolars és important a final de mes”, apunta Lídia Roca, d’Eixos Creativa, empresa que ofereix activitats extraescolars artístiques i tecnològiques.

“És important que facin extraescolars per conèixer altres entorns, sortir una mica de la zona de confort, despertar i descobrir passions, saber què els agrada i què no, quines habilitats tenen, com es poden relacionar amb altres nens i nenes fora de l’entorn de la família i de l’escola, i aprendre en valors, en convivència. A mesura que es facin més grans, elles decidiran què els interessa i què no. De fet, per al curs que ve ja ens han dit que no volen continuar fent ni teatre ni natació, i ho respectem, perquè han de ser activitats que facin a gust”, explica la Núria. En aquest últim aspecte hi coincideix Torres, que afirma que quan són petits, fins als set anys aproximadament, han de provar si el que els proposes els agrada o no. “El més important és que el nen se senti bé fent el que faci”, rebla.

On podem buscar les activitats adequades? “De vegades el lloc on els teus fills fan l’extraescolar t’interessa perquè lliga amb el teu horari laboral o perquè és a prop de casa dels avis, i això fa que desconeguis l’oferta d’un barri determinat”. Aquest era el problema de Cristina Garcia, i el va solucionar creant el cercador Buscaextraescolares.com, que permet trobar activitats en un ampli catàleg de més de 1.600 acadèmies d’arreu de l’Estat. Creat el 2015, arriba a les 25.000 visites al mes. “Les cerques funcionen per modes. Ara la robòtica està en auge. També la cuina, arran de l’èxit del programa de televisió MasterChef ”. L’acadèmia Edukative, que forma part d’aquest catàleg, ofereix una activitat estrella: robòtica en anglès. “Vam ser pioners a Catalunya quan vam veure que era una bona eina que oferia un ventall de coses per treballar: la creativitat, el treball en equip, la motricitat fina, la concentració”, diu M. Carmen Garcia, directora fundadora de l’acadèmia.

“El que s’aconsella, almenys a primària, és fer com a molt dues extraescolars i combinar-les: una activitat fisicoesportiva i una altra de tipus més cognitiu. Si només se’n pot fer una, millor que sigui l’esportiva, perquè la cognitiva és una activitat més del que han estat fent durant tot el dia a l’escola, i cansar-los en aquest sentit té més perjudicis que no pas guanys”, indica Ramon Cladellas, professor agregat i secretari del departament de psicologia bàsica, evolutiva i de l’educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Juntament amb altres investigadors d’aquesta universitat i la de les Illes Balears, Cladellas és autor de l’estudi 'La importància de les activitats fisicoesportives en els nens per obtenir uns patrons de descans adequats i un rendiment acadèmic òptim'. “Fer una activitat fisicoesportiva té una incidència positiva a posteriori en aquelles assignatures que costen més cognitivament, com poden ser les matemàtiques o la biologia. A més, també té una repercussió positiva en els hàbits, sobretot en els més saludables, com el de menjar, i en els patrons de descans. Si no es fa cap activitat extraescolar d’aquest tipus o se’n fan més de cinc hores, aquests hàbits resulten impossibles i tenen uns efectes negatius en l’infant”, assenyala.

NOUS TEMPS, NOVES PROPOSTES

“Hi ha escoles que busquen un valor diferencial en l’activitat i que surti una mica de les extraescolars tradicionals com ara les esportives i els idiomes, que són les que funcionen gairebé segur. S’està tendint més a una activitat que aporti també altres beneficis als nens”, explica Roca, que des d’Eixos Cretiva proposa alternatives com el modelatge amb argila, animació stop motion o robòtica, entre d’altres, en escoles com l’Antoni Brusi de Barcelona. “Volíem que les extraescolars formessin part d’un aprenentatge transversal: que aprenguin però que també siguin activitats lúdiques”, confirma Mònica Cassadó, membre de l’AMPA d’aquest centre. Amb una graella d’activitats molt àmplia, també n’introdueixen a l’hora del migdia. “La filosofia que tenim al migdia és que siguin més lúdiques que les de la tarda, perquè entenem que és una estona d’esbarjo i no volem allargar més l’aula”. Diu que, en el cas de l’anglès, al migdia dura menys estona que si fan l’activitat a la tarda.

“En la majoria d’extraescolars busquem trobar l’equilibri entre la qualitat, el cost econòmic i el temps, perquè entenem que els nens necessiten hores lliures i no volem infants estressats”, apunta Cassadó. Torres, al seu torn, també indica que en el cas d’aquestes activitats n’hauria de quedar exclòs el reforç escolar. “Si convé, aquest tipus de reforç s’hauria de fer sense repetir el model escolar, fent-ho des d’una altra perspectiva i amb una altra metodologia, com ara visitar un museu o sortir d’excursió”.