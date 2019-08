Tallers de robòtica a l’hospital

“Recordo una pacient molt jove que va ingressar perquè l’havien d’operar. Estava molt nerviosa, així que li vam proposar que s’unís al taller de robòtica de la nostra ludoteca. Els seus pares ens ho van agrair perquè es va distreure i es va oblidar que en unes hores havia de passar pel quiròfan”, explica Auxi Gil, coordinadora del Pla de Voluntariat del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell. Des de fa uns mesos, el centre hospitalari ofereix uns tallers de robòtica per als infants i adolescents que hi estan ingressats a través d’una iniciativa solidària del programa de voluntariat sorgida com a proposta de l’Escola Salesians de Sarrià de Barcelona. “El Dia del Càncer Infantil vaig passar-me tot el matí a l’escola de les meves filles preparant unes activitats per a aquella jornada. Això em va portar a pensar què podria fer amb els meus alumnes dels Salesians de Sarrià que anés lligat al tema de l’ajuda social en l’àmbit infantil. Se’m va ocórrer oferir un programa de voluntariat sobre robòtica al Parc Taulí que ens van acceptar ràpidament”, recorda José Manuel Alcántara, professor i tutor de grau superior del departament de mecànica del centre educatiu.

L’objectiu del taller -que va començar al mes d’abril amb caràcter mensual- és aproximar la robòtica als pacients i fer que la seva estada a l’hospital sigui més amena. En les primeres sessions hi han participat més d’una trentena de pacients, d’edats compreses entre els 4 i els 16 anys, de la planta pediàtrica de l’hospital de Sabadell. Ara, durant els mesos d’estiu, els tallers s’han convertit en bimestrals a causa de l’interès suscitat per la proposta. Des del principi els encarregats de dinamitzar aquestes sessions són el mateix José Manuel i diferents alumnes dels Salesians de Sarrià que l’acompanyen. “Agafo material de l’escola i vaig al Taulí amb dos o tres alumnes. Amb els robots que tenim muntem diferents activitats i reptes segons els infants i les seves edats. Amb els més petits hi juguem i amb els més grans fem coses més complexes i tècniques”, explica Alcántara, que, per exemple, ha creat un joc de l’oca handmade per actualitzar els coneixements de matemàtiques dels participants, que després serviran per programar els robots amb què treballaran.

Els infants i adolescents ingressats a l’hospital treballen amb Lego Mindstorms i amb Blue-Bots. D’aquesta manera, mentre els més grans desenvolupen els seus primers projectes amb la línia de robòtica de Lego, els més petits treballen amb aquests petits ginys que simulen una abella i que faciliten l’aprenentatge transdisciplinari. “És una activitat tancada i organitzada per gent experta que ens facilita el material per fer el taller i que, al fer-la amb gent jove, ens permet connectar molt amb els adolescents que tenim ingressats”, apunta Gil. Alhora, destaca que el taller de robòtica enganxa els pacients més grans de la planta de pediatria, a qui costa més atreure cap als tallers que proposa la ludoteca. “De vegades és normal, perquè a banda de no estar motivats per segons quines temàtiques pot ser que es trobin malament. El que ens ha passat amb la robòtica és que potser no s’hi han apuntat des d’un principi, però que veient l’entusiasme dels companys s’hi han acabat unint. La primera mitja hora treballen amb el robot i la resta del temps, fins a completar les dues hores que dura, parlen”.

UNA GRAN EXPERIÈNCIA

“Al principi no sabíem què ens trobaríem perquè hi ha tant nens petits com adolescents. De moment, a mi, sempre m’ha tocat fer el taller amb nois d’entre 12 i 14 anys i hem creat vincles molt bonics, fins i tot entre ells, que no es coneixien perquè estaven en habitacions diferents”, apunta Lara Ortega, alumna de cicle de grau superior de programació de la producció en fabricació mecànica als Salesians de Sarrià i que hi ha participat dinamitzant els tallers. També destaca que el taller ha fet despertar l’interès per la robòtica de molts dels joves assistents. “Hi ha nens que ens demanen els robots per tenir-los a casa, altres ens expliquen que els faran servir a l’escola l’any que ve, i alguns, que ja en tenien nocions, ens acaben ensenyant coses a nosaltres, els voluntaris”.

La realitat és que el taller també ha acabat generant entusiasme pel món de la robòtica en les famílies dels joves hospitalitzats. “Quan hi ha robòtica, els nens passen de les famílies, que ho aprofiten per descansar. També es dona el cas, però, que hi ha familiars que en lloc de desconnectar opten per involucrar-se en el taller i participar-hi”, explica Gil. “La realitat és que quan tanquen la ludoteca a les set del vespre, els nens no volen marxar”, rebla Ortega.