El Sudan del Sud: les collites alleugen poc la manca d’aliment

La temporada de collita al Sudan del Sud no solucionarà la crisi alimentària mentre continuï el conflicte al país i la hiperinflació deixi els aliments fora de l’abast de molts.

És probable que el nombre de persones en situació d’inseguretat alimentària greu baixi a 4,8 milions entre octubre i desembre, enfront dels 6 milions del juny. No obstant això, serien 1,4 milions més que al mateix període de l’any passat.

Es preveu que la situació d’inseguretat alimentària empitjori al començament del 2018 i que el període d’escassetat –quan normalment les llars queden sense aliments abans de la següent collita– comenci tres mesos abans del que és habitual. Molta gent té molt pocs mitjans per afrontar el període d’escassetat i s’espera que la situació sigui cada vegada més inestable.

La desnutrició també ha empitjorat respecte al mateix període de l’any passat. Les enquestes mostren que les taxes de desnutrició en la majoria de comunitats estan per sobre del llindar d’emergència, que l’OMS estableix en el 15%. Més del 30% de la població en pateix a diversos comtats.

1,1 milions de menors de 5 anys podrien patir desnutrició l'any 2018

Més d’1,1 milions de nins menors de cinc anys podrien patir desnutrició l’any 2018, inclosos 300.000 greument desnodrits i en alt risc de morir.

Milions de persones depenen de l’ajuda humanitària per sobreviure al Sudan del Sud, però, si les condicions de seguretat amenacen encara més les operacions de les organitzacions, la situació empitjorarà ràpidament.

Els equips humanitaris s’enfronten a uns reptes logístics i de seguretat enormes per arribar a les comunitats que ho necessiten.

Unicef i els seus aliats han tractat més de 160.000 nins amb desnutrició aguda enguany. L’objectiu per a tot l’any era arribar a 207.000 infants desnodrits a tot el país. Com a part del plantejament multisectorial per abordar aquest assumpte, Unicef ha proporcionat aigua potable a més de 750.000 persones i accés a instal·lacions de sanejament a 230.000 més.